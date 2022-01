Un récent bilan de Pôle emploi sur les années 2019 à 2021 est sorti et celui-ci semble encourageant. La majorité des chômeurs se soumettent à leurs obligations et seulement 1 chômeur sur 7 serait radié pour insuffisance de recherche de travail.

Contrôle des chômeurs, de bons résultats / iStock-insta_photos

Les origines de cette étude

Depuis 2015, le contrôle de la recherche d’emploi est passé de 3 régions à une généralisation complète en France. Grâce aux résultats, il est ainsi possible de répondre au fameux cliché qui a la vie dure : les chômeurs profiteraient des aides mais ne chercheraient pas vraiment de travail. En quoi consiste donc cette enquête ? L’évaluation vient vérifier si le chômeur respecte bien les règles et cela passe par des requêtes aléatoires qui peuvent être ciblées – si un chômeur est inscrit sans activité depuis plus d’un an par exemple – ou provenant d’un signalement d’une agence. En cas de sanctions, le chômeur sera radié ne recevra plus l’allocation d’un mois pour le premier signalement, de deux mois après le deuxième signalement, et ainsi de suite. Le premier bilan s’est fait en 2017 et il semblerait que le bilan 2019-2021 vienne le confirmer.

Quid du bilan 2019-2021 ?

Ce qui ressort du dernier bilan réalisé par Pôle Emploi, c’est tout d’abord un renforcement des équipes dédiées, ce qui a contribué à une augmentation des contrôles. 420 000 contrôles ont été réalisés en 2019, contre 124 000 l’année précédente. En 2020, on comptait 334 000 contrôles : une baisse qui s’explique par une suspension des évaluations pendant le premier confinement. Sur les 10 premiers mois de 2021, Pôle Emploi a réalisé 345 000 contrôles. Ainsi, sur toute la période 2019-2021, on remarque une certaine homogénéité. La moitié des demandeurs d’emploi seraient en recherche active de travail. Pour 16% des chômeurs, le contrôle s’est clôturé avec une justification, en raison d’un arrêt maladie par exemple. Entre 15 et 21% des chômeurs souhaiteraient être remobilisés. Enfin, 15% ont été radiés. Qu’en tirer comme conséquences ? Tout d’abord, la preuve que la majorité des chômeurs ne sont pas des profiteurs comme certains le laissent suggérer. Ensuite, que le contrôle sert à soutenir les demandeurs d’emploi pour qu’ils ne se découragent pas.

Ce qui est attendu pour 2022

L’allocution d’Emmanuel Macron du 9 novembre 2021 impose à Pôle Emploi un changement d’échelle, suite à un constat d’un nombre important d’emplois non pourvus. Ainsi, Pôle Emploi vise une augmentation d’un quart des contrôles pour 2022, soit un objectif de 500 000. 60 à 70% de ces contrôles sont ciblés sur les demandeurs d’emploi dans les secteurs sous pression. Enfin, pour atteindre cet objectif, la procédure de contrôle sera simplifiée et la période d'observation et de recherche des démarches du chômeur sera réduite de douze à trois mois. Ce dernier changement s’adapte à l’augmentation des offres d’emploi.