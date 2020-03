Contre toute attente, la vente d'alcool diminue en France

Les Français consomment un peu plus de bière que d'habitude, mais beaucoup moins de champagne et spiritueux.

Le confinement n'est donc a priori pas en train de rendre les Français alcooliques. En effet, malgré les craintes émises par certains, dont le préfet de l'Aisne qui avait temporairement interdit la vente d'alcool dans son département, une étude de l'analyste de données consommateurs Nielsen vient contrer la rumeur selon laquelle les Français confinés boivent en quantité. Si la vente de bières et cidres a un peu augmenté, celle des alcools forts et du champagne a très nettement diminué.

La dernière étude Nielsen, relevée par BFM, qui porte sur la semaine du 16 au 22 mars, donne d'abord un bon aperçu de ce que les Français achètent au quotidien pendant l'épidémie, et des jours qu'ils privilégient pour sortir faire leurs courses.

Ruée sur les pâtes

Sans surprise, les consommateurs se sont rués dans leurs supermarchés lundi 16 mars (+ 237 % par rapport à un lundi habituel), le jour de l'annonce d'Emmanuel Macron et alors que les rumeurs de confinement avaient fait le tour du pays. Le lendemain, les supermarchés enregistraient une hausse de la fréquentation de 35 %. Mercredi 18 et le week-end du 21-22 mars, les supermarchés ont été moins fréquentés que d'habitude.

Côté produits, les stars sont les pâtes (+ 122 %), le riz (+ 123%), les conserves de légumes (+ 86 %) ou la viande surgelée ( + 109 %) qui ont été le plus achetés. Plus généralement, les rayons «papier» (+63,1 %), «épicerie salée» (+ 67,9 %) et «produits d'entretien» (+ 52 %) ont été dévalisés.

Les spiritueux en berne

À l'inverse, le rayon alcool a été préservé - tout comme le rayon hygiène-beauté, dont les ventes sont en recul de 3,4% - puisque d'après Nielsen, les achats y ont baissé de 1,7 %. Une autre étude du cabinet Iri précise que si les bières et les cidres ont été un peu plus achetés qu'avant le confinement (+3 %), les spiritueux et champagnes, eux, n'ont pas trouvé preneur (- 16 % par rapport à la même semaine un an plus tôt). Conclusion : soit les Français boivent moins, soit ils avaient fait de bonnes réserves.