Contrainte de rembourser 28 000 euros au fisc, cette retraitée de 69 ans va devoir continuer à travailler

La sexagénaire ignorait qu'elle avait interdiction de cumuler sa faible pension de retraite et un emploi. (Photo d'illustration) (wir_sind_klein / Pixabay)

Une sexagénaire se retrouve à devoir rembourser plus de 28 000 euros au fisc, soit la totalité des pensions de retraite qu’elle a perçues dans le cadre d’un cumul emploi-retraite. L’affaire est aujourd’hui entre les mains du tribunal administratif et l'ancienne fonctionnaire espère bien obtenir gain de cause.

À 69 ans, une psychothérapeute se retrouve dans l’obligation de continuer à travailler. En cause : les finances publiques qui lui demandent de rembourser la retraite qu’elle a perçue ces dernières années. En 2006, cette ancienne fonctionnaire a demandé une disponibilité à l’Éducation Nationale pour s’installer comme psychologue clinicienne à son compte.

28 741 euros à rembourser

Au terme de ces 10 années, le rectorat lui a indiqué qu'elle pouvait prendre sa retraite de manière anticipée, ce que la sexagénaire a fait tout en continuant son activité libérale, rapporte La Dépêche . « Je touchais chaque mois environ 600 euros en raison de la décote de 70 % due à ma réorientation professionnelle » , explique la sexagénaire.

En septembre 2020, la retraitée a reçu un courrier du fisc lui indiquant un délit de dépassement du seuil autorisé de revenus dans le cadre d’un cumul emploi-retraite. « Selon cette loi s’appliquant au régime des fonctionnaires, je ne suis autorisée à percevoir que 20 % en plus du montant de ma pension » , explique la sexagénaire. Le fisc lui réclamait donc 28 741 euros, soit le montant global de sa retraite et les majorations.

Bientôt une décision de justice

Aucune remise gracieuse ou recours n’ont abouti jusqu'à présent. Incompréhensible pour celle qui assure ne jamais avoir caché sa situation, et ne comprend pas non plus pourquoi il a fallu cinq ans pour lui demander de rembourser ce trop-perçu. L'affaire est actuellement en jugement devant le tribunal administratif, qui rendra bientôt sa décision.

D’ici là, la thérapeute ne doit pas rembourser la somme due. « Si la justice me donne tort, je m’acquitterai de cette somme mais je vais me retrouver dans une situation financière très inconfortable » , selon la sexagénaire, qui craint de devoir travailler encore longtemps rien que pour rembourser la somme.