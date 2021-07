Construction d'une piscine : coûts et valorisation en immobilier

La France serait « le premier marché d'Europe et le second au niveau mondial avec 70 000 piscines construites chaque année », selon Stéphane Figueroa, le président de la Fédération des professionnels de la piscine (FPP). Mais alors, combien coûte l'installation d'une piscine et comment déterminer la valorisation d'une propriété grâce à elle ?

Construction d'une piscine, cou?ts et valorisation en immobilieriStock-arsenik

Déterminer le coût de l'installation

Connaître la valorisation d'une propriété grâce à sa piscine

C'est un fait indéniable : les Français aiment se baigner et aiment les piscines. Aujourd'hui, il existe assez de modèles et de types d'installation différents pour pouvoir correspondre à tous les budgets et à toutes les envies. Selon M. Figueroa, près de la moitié des détenteurs de piscine gagnent moins de 3 000 € bruts mensuels. Choisir l'abordable avec les piscines hors-sols Qu'il s'agisse d'une solution temporaire ou liée à un petit budget, les piscines hors-sols souples sont idéales. Les piscines souples autoportantes faites de boudins peuvent coûter quelques centaines d'euros jusqu'à 25 000 € selon les matériaux. Pour des modèles plus solides, soit les piscines tubulaires faites en PVC et cerclées d'une structure en acier, les prix commencent à 300 € et peuvent monter jusqu'à 1 500 €, avec un prix moyen tournant autour de 600 à 700 €. Pour les piscines fixes, avec des parois plus rigides utilisant des matériaux comme l'acier, l'aluminium ou le bois, on compte entre 1 000 et 4 000 €. Les piscines enterrées pour les plus gros budgets Il faudra s'attendre à des prix plus élevés car des travaux de terrassement sont à prévoir, avoisinant les milliers d'euros, englobant aussi une préparation du sol, une mise à niveau du terrain, un coulage de dalle en béton. Pour une piscine enterrée en polyester, il faudra débourser près de 15 000€ alors que pour une piscine en béton, plutôt 25 000 €. Les piscines enterrées en kit, elles, coûtent environ 10 000 €. Prendre en compte les coûts d'entretien Au-delà de l'installation, n'oubliez pas de prendre en compte les coûts d'entretien de la piscine, qui s'élèvent en moyenne à 416 € par an selon l'estimation de M. Figueroa.La piscine enterrée est un investissement rentable, d'après une étude sur 300 000 transactions réalisées depuis janvier 2019. En effet, selon l'estimateur Meilleurs Agents, les piscines font augmenter la valeur immobilière des maisons et appartements confondus de 16,3% en moyenne. Concernant les maisons seules, on estime une augmentation de la valeur à presque 20% en moyenne. Pour les appartements seuls cependant, la surcote s'élève à seulement 7% en moyenne. Autre donnée à prendre en compte : la région où se situe le bien immobilier en question et la valeur du marché immobilier local. Ces deux facteurs joueront dans la plus-value que peut offrir la piscine pour le bien. Par exemple, Meilleurs Agents estime que les biens avec piscine se vendent 17,5% plus cher dans les Bouches-du-Rhône et dans le Var, contre 16,3% en moyenne au niveau national. Ainsi, la valorisation de votre bien immobilier avec votre piscine dépendra bien entendu de l'ensoleillement.