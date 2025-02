Conseils pour bien choisir le locataire de votre bien immo / iStock.com - fizkes

Évaluer la solvabilité du candidat

La capacité du locataire à payer régulièrement le loyer est primordiale. Il est généralement admis que le revenu mensuel net du locataire doit être au moins trois fois supérieur au montant du loyer charges comprises. Pour vérifier cette solvabilité, demandez les documents suivants : Les trois derniers bulletins de salaire ou, pour les travailleurs indépendants, les deux derniers bilans comptables ; Le dernier avis d'imposition ; Une pièce d'identité en cours de validité ; Les trois dernières quittances de loyer ou une attestation de l'ancien bailleur. Ces pièces vous permettront d'évaluer la stabilité financière du candidat et de réduire le risque d'impayés.

Vérifier l'authenticité des documents

Face à la possibilité de faux documents, il est essentiel de procéder à des vérifications approfondies : Comparer les informations des différents documents pour détecter d'éventuelles incohérences; Contacter l'employeur pour confirmer la situation professionnelle du candidat ; Utiliser des services en ligne pour vérifier la validité de l'avis d'imposition. Ces précautions vous aideront à confirmer la fiabilité des informations fournies.

Exiger une garantie supplémentaire

Pour renforcer la sécurité de votre location, il est conseillé de demander une caution solidaire. Cette personne, souvent un proche du locataire, s'engage à payer le loyer en cas de défaillance du locataire. Assurez-vous de la solvabilité de la caution en demandant des justificatifs similaires à ceux du locataire. Alternativement, vous pouvez souscrire une assurance loyers impayés, qui couvre les risques financiers liés aux défauts de paiement. Toutefois, vous ne pouvez pas cumuler ces deux types de garanties.

Observer le comportement lors de la visite

La visite du logement est une occasion précieuse pour évaluer le sérieux du candidat : Ponctualité : Un candidat ponctuel démontre du respect et de l'intérêt pour le bien ; Préparation : Un dossier complet et bien présenté est le signe d'une personne organisée ; Attitude : Un candidat poli et attentif est généralement plus susceptible de respecter les termes du bail et de bien entretenir le logement. Ces observations peuvent vous donner des indices sur la future relation locative.

Respecter la législation en vigueur

Il est essentiel de se conformer aux lois encadrant la location : Non-discrimination : La sélection des locataires doit se faire sans discrimination basée sur l'origine, le sexe, l'âge, la situation familiale ou toute autre caractéristique protégée par la loi ; Documents autorisés : La liste des pièces justificatives que vous pouvez demander est strictement encadrée. Par exemple, il est interdit de réclamer une copie de la carte Vitale, un extrait de casier judiciaire ou un relevé de compte bancaire. En respectant ces règles, vous éviterez des sanctions potentielles et favoriserez une relation de confiance avec votre locataire.