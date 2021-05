Compteurs Linky : Opposition entre une commune de Gironde et Enedis, la justice saisie

Enedis a saisi la justice après une délibération de la municipalité de Barsac au sujet de l'installation des compteurs Linky (illustration). (Crédit photo : NG)

La mairie de Barsac, en Gironde, a voté en octobre dernier une délibération stipulant qu'aucun compteur Linky « ne pourrait être installé contre la volonté des habitants du logement concerné ». Enedis a décidé de saisir le tribunal administratif après le refus de la municipalité de revenir sur cette délibération.

L'opposition entre la mairie et Enedis dure depuis plusieurs mois. En octobre 2020, le conseil municipal de Barsac, en Gironde, a voté une délibération au sujet de l'installation de compteurs Linky dans la commune. Le document indique qu'« aucun compteur communicant ne pourrait être installé contre la volonté des habitants du logement concerné ».

Une décision pas du goût d'Enedis qui a décidé de porter l'affaire devant la justice, rapporte Le Républicain Sud-Gironde, samedi 1er mai.

Enedis saisit le tribunal administratif

En décembre dernier, la sous-préfecture a d'abord demandé à la municipalité de retirer la délibération car « la commune ne s'occupe pas de la distribution d'électricité et de gaz », a expliqué le maire de Barsac, cité par le journal local. Puis dans un second temps, le 18 janvier dernier, Enedis a fait de même, la société s'occupant notamment de la pose et de l'entretien de compteurs communicants.

La municipalité de Barsac a opposé un refus à ses demandes. Enedis a donc décidé de saisir le tribunal administratif. De leurs côtés, les élus locaux ont voté lors du dernier conseil le retrait de la délibération en cause. Mais dans l'objectif d'en proposer une nouvelle « plus solide juridiquement », précise Le Républicain Sud-Gironde.