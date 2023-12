Compteur Linky : les fraudes explosent et permettraient d'économiser jusqu'à 75 % de la facture

Les fraudes liées aux compteurs Linky seraient en plein boom ces derniers mois. (illustration) (NG)

Tandis que les prix de l'électricité s'envolent, les fraudes liées aux compteurs Linky seraient de plus en plus fréquentes, rapporte TF1 Info . Elles permettraient aux tricheurs d’économiser jusqu’à 75 % sur leur facture d’électricité.

Dans le Doubs, deux personnes ayant mis en place un tel système, un apporteur d'affaires de 46 ans et un technicien de 31 ans, ont été condamnés par le tribunal de Besançon. Le premier a écopé d'une peine d'un an de prison avec sursis et le second de deux ans de prison, dont un an ferme.

Les « clients » devront rembourser et payer des amendes

Ils facturaient leur service entre 1 000 et 2 500 euros aux personnes intéressées. Ils installaient alors un système de dérivation qui permettait de faire baisser considérablement la consommation d'électricité. Certains appareils n'étaient plus enregistrés par le compteur Linky. Les prévenus auraient convaincu des particuliers, des artisans, des entreprises et même des élus.

Tous sont considérés comme « auteurs de l'escroquerie en bande organisée, y compris les clients » , a martelé Étienne Manteaux, le procureur de la République de Besançon, selon des propos rapportés par TF1 Info . Les bénéficiaires identifiés feront prochainement l’objet de compositions pénales et devront certainement rembourser Enedis et payer des amendes.

Au total, en France, ce phénomène « en pleine expansion » pourrait concerner de dizaines de milliers de foyers et d’entreprises, d’après les estimations d’Étienne Manteaux, procureur de la République de Besançon. De son côté, Enedis a parlé de « plusieurs milliers de suspicions de fraudes » . Sept suspects dans le Gard ont d’ailleurs été arrêtés en novembre 2023, selon Midi Libre .