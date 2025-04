Comprendre les tranches d’impôt, c’est plus simple qu’il n’y paraît

Shutterstock

Découvrez comment fonctionnent les tranches d'imposition 2025 et pourquoi votre taux réel d'imposition est souvent bien plus bas que vous ne le pensez.

Chaque année, des millions de contribuables s'interrogent sur le fonctionnement de l'impôt sur le revenu, souvent perçu comme complexe et opaque. Pourtant, derrière les pourcentages et les seuils qui composent les tranches d'impôt, se cache un mécanisme précis et méthodique. Une logique qui, une fois comprise, permet de mieux appréhender ce que l'on paie réellement… et pourquoi.

Ce que chaque tranche d'impôt signifie concrètement

En France, l'impôt sur le revenu est progressif. Cela signifie que plus les revenus augmentent, plus le taux d'imposition appliqué à chaque portion de ces revenus grimpe. Mais ce taux ne s'applique jamais à l'intégralité de la somme déclarée.

Pour 2025, le barème a été mis à jour pour refléter l'inflation enregistrée l'année précédente. Voici les seuils désormais en vigueur :

Jusqu'à 11.294 € : 0% De 11.295 € à 28.797 € : 11% De 28.798 € à 82.341 € : 30% De 82.342 € à 177.106 € : 41% Au-delà de 177.106 € : 45%

Chaque tranche correspond à une portion précise de votre revenu net imposable, répartie en fonction de ce qu'on appelle le quotient familial. Ce quotient s'obtient en divisant le revenu net imposable du foyer par le nombre de parts fiscales attribuées à votre situation (célibataire, en couple, avec ou sans enfant).

Par exemple, une femme célibataire avec un revenu net imposable de 30.000 € aura un quotient familial de 30.000 € pour une part. Sur cette base, elle paiera :

0 € pour la première tranche. Environ 1.925 € pour la tranche à 11%. Environ 360 € pour la portion taxée à 30%.

Soit un impôt total proche de 2.286 €, ce qui représente 7,62% de ses revenus.

Ces chiffres montrent que le taux d'imposition affiché ne reflète pas ce que l'on paie réellement. Ce qui compte, c'est la répartition dans les tranches, pas le taux le plus élevé atteint.

Revenu, quotient familial et taux d'imposition : comment tout se calcule

Le quotient familial est une étape clé. Il permet d'ajuster l'impôt à la composition du foyer. Par exemple, un couple marié avec deux enfants à charge (soit trois parts) déclarant 80.000 € verra son revenu imposable divisé en trois parts de 24.000 €.

Chaque part est ensuite soumise au barème par tranches. Pour cette part à 24.000 €, les 11 497 premiers euros ne sont pas imposés. Le reste, jusqu'à 24.000 €, est taxé à 11%, soit environ 1.375 €. Ce montant est multiplié par le nombre de parts (ici, trois), pour obtenir un impôt brut de 4.125 € pour l'ensemble du foyer.

Autre exemple : un foyer avec un revenu net imposable de 84.000 € pour deux parts obtient un quotient familial de 42.000 €.

La première tranche (jusqu'à 11.294 €) reste non imposée. De 11.295 € à 28.797 € (17.502 €) est imposée à 11%, soit environ 1.925 €. De 28.798 € à 42.000 € (13.202 €) est imposée à 30%, soit environ 3.961 €

Ce qui donne 5.886 € pour une part, soit 11.772 € pour le couple.

Taux marginal, taux moyen, prélèvement à la source : faire la différence

Le taux marginal d'imposition correspond à la tranche la plus haute atteinte par votre quotient familial. Il ne s'applique qu'à la portion de revenus dépassant ce seuil, mais c'est lui qui détermine combien vous paierez sur tout revenu supplémentaire.

En revanche, le taux moyen donne une image plus juste de votre situation globale. Il se calcule ainsi : montant total de l'impôt divisé par le revenu net imposable, le tout multiplié par 100. Si votre foyer paie 12.388 € sur 84.000 €, votre taux moyen est de 14,75%.

Il ne faut pas le confondre avec le taux de prélèvement à la source, celui appliqué chaque mois à vos revenus. Ce dernier ne tient pas toujours compte des réductions ou crédits d'impôt, sauf exceptions. Il est basé sur l'impôt brut estimé par l'administration. C'est pourquoi il peut différer de votre taux moyen ou marginal.