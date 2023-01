Comment vos impôts ont-ils été dépensés ?

Crédit photo : AdobeStock

L'Insee publie chaque année une décomposition des dépenses publiques par « fonction ». Cela permet de savoir à quoi a servi l'argent public. Fipeco, site d'information sur les finances publiques, analyse la répartition de ces dépenses et dévoile comment ont été utilisés 1.000 euros de prélèvements obligatoires (c'est-à-dire d'impôts et cotisations sociales) payés par les ménages et les entreprises en 2021.

À quoi ont servi 1.000 euros d'argent public en 2021 ?

Pour 1.000 euros de prélèvements obligatoires en 2021, les dépenses publiques se répartissent comme suit :

Protection sociale : 573 euros (soit 57,3 % des dépenses publiques), dont 248 euros pour les retraites, 208 euros pour la santé, 37 euros pour les familles, 39 euros pour les allocations de chômage, 25 euros pour l'exclusion sociale et 15 euros pour les aides personnelles au logement

Enseignement : 89 euros

Soutien des activités économiques : 117 euros dont 35 euros pour les transports

Services généraux (fonctions supports) : 72 euros

Dépenses militaires : 30 euros

Intérêts de la dette publique : 26 euros

Zoom sur l'enseignement

Sur les 89 euros affectés à l'enseignement, 24 euros vont vers les écoles, 38 euros vers les collèges et lycées, 11 euros vers le supérieur et 11 euros vers les services annexes (cantines, résidences universitaires, bibliothèques...). La masse salariale représente 71 % du coût total. L'État finance 72 % du coût total de l'enseignement et les 28 % restants sont pris en charge par les administrations publiques locales.

Zoom sur les dépenses de santé

Sur les 208 euros affectés à la santé, 63 euros servent à financer les hôpitaux (dont 38 euros pour les dépenses de personnel), 60 euros servent à rembourser les services de santé en ambulatoire, 51 euros sont des indemnités (arrêts maladie, invalidité...), 25 euros servent à acheter ou rembourser des médicaments et autres biens médicaux (appareillages...).

Zoom sur les dépenses affectées à la sécurité intérieure et à la justice

Sur 29 euros affectés à la sécurité intérieure et la justice, 16 euros correspondent au coût des services de police, 5 euros à celui de la protection civile, 4 euros à celui des tribunaux et 3 euros à celui de l'administration pénitentiaire. Les dépenses de personnel représentent 72 % du coût total.

Zoom sur le soutien des activités économiques

Le poste « soutien des activités économiques » est hétérogène et recouvre notamment les dépenses liées aux transports (construction et entretien des routes...) ainsi que les aides aux ménages et les subventions aux entreprises relevant de politiques publiques très diverses (aides à l'emploi, à l'agriculture, aux énergies renouvelables...).

Sur 117 euros affectés au soutien de l'activité économique, 46 euros correspondent à des mesures générales d'aide à la production, à l'investissement, à l'exportation et à l'emploi (y compris les crédits d'impôts), 35 euros sont affectés aux transports, 14 euros correspondent à des subventions à la recherche (y compris les crédits d'impôt), 8 euros sont des aides aux énergies renouvelables et 3 euros des aides à l'agriculture.

Zoom sur la protection de l'environnement

Sur 18 euros affectés à la protection de l'environnement, 9 euros correspondent à la gestion des déchets, 3 euros à celle des eaux usées, 1 euro à la protection de la nature et de la biodiversité et 2 euros à la lutte contre d'autres formes de pollution. Ces dépenses sont principalement financées par les administrations publiques locales.

Zoom sur les services généraux

Les « services généraux » recouvrent surtout les « fonctions supports » des administrations telles que les fonctions « d'état-major » (Présidence, Parlement et services du Premier ministre, présidence et assemblées des collectivités locales...), la fonction gestion des ressources humaines (ministère de la fonction publique, directions des ressources humaines), la fonction financière (ministère des finances, services financiers des collectivités locales...), la fonction de représentation (ministère des affaires étrangères, directions de la communication...).

Sur 72 euros, 32 euros sont affectés aux administrations centrales et sociales (dont moins de 1 euro pour le Parlement et la Présidence de la République) et 30 euros pour les administrations locales.