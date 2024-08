Comment utiliser la terre de Sommières, qui permettrait de tuer les punaises de lit en 24 heures?

La terre de Sommières, vendue couramment dans le commerce comme produit ménager, serait efficace pour lutter contre les punaises de lit. Voici comment l’utiliser.

« Nous avons testé plusieurs types de poudres, comme l’argile verte, le bicarbonate de sodium, le talc, la terre de diatomée ou la terre de Sommières, et les résultats montrent que cette dernière permet de tuer les punaises en 24 heures », a indiqué à l’AFP le parasitologue et entomologiste médical du Centre hospitalier universitaire de Nice Pascal Delaunay, qui a mené une étude pendant un an et demi sur les punaises de lit. « La terre de diatomée présente des microcristaux tranchants qui créent des lésions quand les punaises de lit se déplacent et ces coupures finissent par les tuer », explique Nicolas Roux de Bézieux, cofondateur de Badbugs, spécialisé dans la lutte contre les punaises de lit. Mais comment utiliser la terre de Sommières ou la terre de diatomée?

«La terre de diatomée est plus dangereuse que la terre de Sommières. Les cristaux sont plus fins et rentrent dans les voies respiratoires, créant un risque de fibrose pulmonaire. Il faut l’utiliser avec précaution », prévient tout d’abord Nicolas Roux de Bézieux, qui a réalisé un tuto dans lequel il explique comment utiliser la terre de diatomée contre les punaises de lit . Il est donc nécessaire de porter un masque pour déposer de la terre de diatomée chez soi sans l’inhaler. On peut utiliser de la terre de diatomée en spray, plus facile à manipuler mais aussi plus coûteux.

Il suffit ensuite de déposer une fine couche de terre de diatomée sur les plinthes et de la pousser en dessous de la plinthe à l’aide d’une spatule puis de passer un chiffon humide dessus pour retirer l’excédent. De même, on peut en déposer à la volée dans les tiroirs vides et après 15 jours, toujours muni d’un masque, les retirer à l’aide d’un aspirateur et d’une serpillière humide. Il est également possible d’en placer à l’arrière des prises électriques après avoir coupé le courant.

La terre de Sommières moins dangereuse que la terre de diatomée

Si vous préférez opter pour la terre de Sommières, moins dangereuse, c’est le même procédé. « Même si elle n’est normalement pas nocive, on évite d’en tartiner pour autant », note toutefois Nicolas Roux de Bezieux. Il est recommandé de placer une coupelle au pied du lit avec de la terre de Sommières, d’en verser sur le sommier, dans les recoins, à côté des trous des vis, à proximité des plinthes. « On va observer un effet contact. Une punaise confrontée à de la terre de Sommières va contaminer les autres punaises lorsque va aller les voir », détaille-t-il.

Toutefois, même si l’étude menée par des chercheurs du CHU de Nice et de l’Institut hospitalo-universitaire (IHU) Méditerranée Infection de Marseille, fait apparaître « qu’une simple exposition de trois minutes » décime le parasite, « ce produit n’est pas magique non plus. Il est préférable aux insecticides ou aux fumigènes qui peuvent aggraver le problème mais il doit se conjuguer avec d’autres actions. Dès qu’il y a de l’humidité dans l’air, la terre de diatomée devient inefficace. Il faut également passer de la vapeur la veille puis mettre de la terre de Sommières le lendemain et traiter le linge en lavant les textiles à 60 degrés », alerte le cofondateur de Badbugs. « Une simple exposition de trois minutes suffit si on met les punaises dans une boîte mais si elles se baladent dans l’appartement, ce n’est pas suffisant », ajoute-t-il. Le procédé ne coûte en tout cas pas très cher, une dizaine d’euros pour la terre de Sommières puis 40 euros pour une machine à vapeur en location à la journée. « Cela marche si ça fait entre 6 et 8 semaines que vous avez des punaises de lit , en première action. Et si ça ne suffit pas à éradiquer les punaises de lit, ça n’aggrave pas les choses », conclut-il.