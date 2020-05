En pleine pandémie de Covid-19, comment prévoir des vacances ? C'est la question que beaucoup de Français se posent.

iStock-Delpixart

Déconfinés, délivrés...

En attendant un vaccin

Des vacances locales

Dans un entretien accordé à Tourmag fin avril, Anne Sénéquier (médecin-chercheuse) déclarait que « l'indicateur R0, le taux de reproduction, [était à ce moment-là] inférieur à 1. Ainsi, pour une personne atteinte du Covid-19, il y [avait] 0,6 nouveau cas [...] ». Or pour que la pandémie s'arrête, il faut que cet indicateur reste inférieur à 1. « Le confinement avait cet objectif, en limitant le nombre de contacts » expliquait-elle alors. « Un déconfinement sans aucune mesure contraignante nous [ramènerait] à la situation initiale » ajoutait-elle. Mais alors que le déconfinement progressif a débuté le 11 mai dernier, les généralistes notamment notent un relâchement de la part de certaines personnes qui libérées du confinement se pensent aussi libérées du virus. Et tandis que les nouveaux cas sont encore nombreux et que l'été approche à grands pas, la question des vacances se pose.Le 14 mai, le Premier ministre Édouard Philippe a déclaré que « le tourisme fait probablement face à la pire épreuve de son histoire moderne, alors même que c'est un des fleurons de l'économie française. Son sauvetage est donc une priorité ». Il a ajouté que « oui, sous réserve de l'évolution de l'épidémie et de possibles restrictions localisées, les Français pourront partir en vacances en France [métropolitaine et en outre-mer] en juillet et en août ». En outre, il a indiqué que « la date de réouverture des cafés-restaurants sera fixée dans la semaine du 25 mai. Une réouverture le 2 juin pourra être envisagée dans les départements verts si l'évolution de l'épidémie ne se dégrade pas et si les mesures sanitaires recommandées sont parfaitement respectées ». Du côté des professionnels, quelques changements sont à prévoir. Les hôtels et autres devront ainsi s'adapter (port du masque, distances de sécurité...). Mais, les experts du tourisme ont tout de même du mal à imaginer un retour à la normale tant qu'un vaccin n'aura pas été trouvé. Selon divers médecins, on devrait en avoir un dans 12 voire 18 mois.Édouard Philippe l'a dit et Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État, l'a confirmé, les Français pourront partir en vacances cet été mais en France. « Ça va être, dans un premier temps, le temps de l'ultra proximité, et puis petit à petit, en fonction naturellement de l'évolution du virus, les décisions pourront être prises pour élargir. » Et tandis qu'un peu plus de 20 % des Français avaient imaginé des vacances estivales à l'étranger, ils seraient déjà plus de la moitié à avoir revu leurs plans. Selon une enquête réalisée par les professionnels du camping, « 90 % des familles interrogées souhaitent prendre leur congé en France et 40 % dans leur propre région ». Tout le monde ou presque semble donc d'accord sur un point : cet été, les vacances seront locales. Et cela tombe bien car la France regorge de beaux endroits à (re)découvrir.