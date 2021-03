«Comment placer 50.000 euros pour quelques années ?» Nos conseils à Delphine

Le Revenu conseille ses abonnés. (© Artelette)

Abonnée au Revenu depuis novembre dernier, Delphine vient de récupérer 50.000 euros de la vente d'un appartement. Elle souhaite réorganiser l'ensemble de ses placements avec en ligne de mire l'achat d'un camping-car dans deux ou trois ans et la préparation de sa retraite.

L'investissement immobilier n'est pas toujours un succès.

Delphine (1) et son mari Olivier en savent quelque chose. Ils viennent de vendre le petit studio qu'ils louaient depuis trois ans à un jeune travailleur dans le centre-ville d'Angoulême. «Les allers-retours pour régler des problèmes de plomberie, de chauffage etc. étaient trop chronophages. D'autant qu'il était très compliqué de se garer à côté de l'appartement ! Nous avons préféré arrêter».

Le couple a récupéré 50.000 euros de cette vente, qu'ils souhaitent réinvestir dans l'achat d'un camping-car d'ici deux ou trois ans. Propriétaires de leur résidence principale, Delphine et Olivier disposent également de 120.000 euros d'épargne, répartie sur plusieurs livrets, PEL et fonds en euros. Ils réussissent aussi à mettre de coté 800 euros par mois, sur leurs 4.000 euros de revenus mensuels.

Trois objectifs

Abonnée au Revenu depuis fin 2020, Delphine nous a contacté car elle a trois objectifs patrimoniaux : obtenir le meilleur rendement possible des 50.000 euros qui seront utilisés pour l'achat du camping-car, placer le solde de leur épargne financière en vue de la retraite et, à plus long terme, préparer la transmission à leur fils unique, Hugo, 16 ans.

Le couple ne souhaite pas se relancer dans un projet d'immobilier locatif. Nous leur déconseillons également d'utiliser l'épargne