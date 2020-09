Comment les restaurateurs français ont fait franchir au hamburger le mur de la «junk-food»

RÉCIT - La restauration traditionnelle vend désormais 75% des hamburgers consommés chaque année dans le pays. Un succès permis par un positionnement haut de gamme.

Longtemps relayé au rang de «malbouffe», le burger a su se faire une place sur les cartes des restaurants français. En 2019, 1,7 milliard de sandwichs au steak haché se sont vendus en France, soit 12% de croissance pour la même année - quand celle du sandwich traditionnel, lui aussi très apprécié, atteint 3,5% -, selon Gira, un cabinet d'étude spécialisé dans la restauration. «Nous observons une croissance à deux chiffres depuis dix ans», indique Bernard Boutboul, président fondateur de la société.

Le hamburger a pourtant mis du temps à convaincre en France. Né à la fin du 19e siècle aux États-Unis, il est, à l'origine, un simple steak. «Son nom fait référence à la ville de Hambourg car les immigrés allemands étaient très présents à cette époque aux États-Unis. L'habitude de manger de la viande hachée était notamment associée à la culture germanique», détaille Loïc Bienassis, historien de l'alimentation à l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation.

Cette nourriture populaire s'est agrémentée de pain, «à la toute fin du 19e siècle» afin de se restaurer plus facilement dans les rues, près des «lunch wagons» - ancêtres des «food trucks». «Des chaînes de restauration se sont ensuite emparées de ce plat pendant l'entre-deux-guerres», explique l'agrégé d'histoire. C'est le cas des chaînes pionnières, White Castle et Wimpy, fondées respectivement en 1921 et 1930.

Wimpy est d'ailleurs la première enseigne à s'aventurer sur le marché français en important le sandwich né de l'autre côté de l'Atlantique. C'est l'industriel Jacques Borel qui ouvre le premier restaurant, rue du Quatre-Septembre à Paris en 1961. Une vingtaine d'établissements suivront, avant de disparaître à la fin des années 60.

Une «gastronomisation»

Il faudra encore attendre une dizaine d'années, et les premiers McDonald's, pour voir le burger s'installer durablement en France. «Officiellement le premier McDonald's a ouvert en 1979 à Strasbourg. En réalité, c'était en 1972, à Créteil (Val-de-Marne)», explique Loïc Bienassis.

Dans les années 70 le leader mondial de la restauration rapide se développe à l'international mais hésite à se lancer sur le territoire tricolore. Raymond Dayan, un homme d'affaires français, convainc la société américaine de lui confier l'exploitation sa marque en France. «Quand McDonald's s'est rendu compte que ça marchait, ils ont essayé de l'évincer», raconte l'historien.

La justice américaine donnera raison au géant de la restauration rapide au terme d'une bataille judiciaire, en 1982. «McDonald's a récrit son histoire», poursuit-il.

Burger King et Quick ont ensuite fait leur apparition dans les années 80. «Ces premiers succès étaient associés, à l'époque, au rêve américain. Historiquement, les offres étaient très standardisées. Un retournement historique s'est produit ces dernières années avec une ''gastronomisation'' du burger», observe Loïc Bienassis. En effet, le tournant s'est opéré peu après 2010, avec l'éclosion de nouvelles offres «premium», toutes françaises : Big Fernand en 2011, le Camion qui fume et Blend en 2012, ou encore King Marcel en 2013. Des chaînes qui ont accéléré l'adoption et le perfectionnement de l'iconique sandwich par l'ensemble des restaurants français.

«Le secteur est aujourd'hui dans une stratégie de diversification, soit l'antithèse de la stratégie historique de McDonald's. Mais il ne faut pas oublier que le burger reste aussi un produit populaire. Ce qui change, c'est qu'il n'est plus monolithique », indique Loïc Bienassis.

75% des burgers servis en restaurant

Ce nouveau marché haut de gamme a fait décoller le sandwich américain en France. «Avant 2010, 99% des burgers étaient vendus par McDonald's et Quick. Aujourd'hui les restaurants traditionnels réalisent 75% des ventes», assure Bernard Boutboul. «80% des 145.000 restaurants avec service à table (et hors fast-food, NDLR) ont au moins un burger à leur menu. Et dans 80% des cas, il est le numéro 1 des ventes», ajoute l'expert.

Les fast-foods ont tenté de suivre cette tendance. En témoigne l'arrivée de Fives Guys en France en 2016 ou encore la généralisation, en 2017, du burger haut de gamme « Signature by McDonald's » dans l'ensemble des McDonald's français.

Pour Bernard Boutboul, cette montée en gamme est non la conséquence d'une «américanisation» de notre alimentation mais le signe d'une appropriation du burger par la France. «C'est une véritable recette magique. Les Français aiment le pain, le bœuf et le fromage. Sans compter que 75% des assiettes des restaurants, en France sortent avec des frites. Le burger a pris la place de notre steak frites traditionnel», résume l'expert.

Dernière preuve, s'il en fallait, de l'anoblissement du burger : en 2008, celui du chef de Yannick Alléno au Dali (Hôtel Meurice) a été élu «Meilleur hamburger du monde» par le New York Times.