Comment le Covid-19 a changé les comportements d'épargne ?

En huit semaines de confinement, les Français ont mis de côté 55 milliards d'euros, en grande partie sur des placements sans risque.

En huit semaines de confinement, les Français ont épargné 55 milliards d'euros, selon la Banque de France. Une «cagnotte» qui pourrait atteindre les 100 milliards d'euros d'ici la fin de l'année.

Ainsi, après avoir atteint 20% au premier trimestre, le taux d'épargne, pourrait s'élever à 30% au deuxième trimestre. Du jamais vu : le taux d'épargne variant habituellement entre 14 et 16%.

Bien sûr, les moyennes sont trompeuses. Car c'est une France coupée en deux qui s'est dessinée pendant le confinement. Entre un tiers (Baromètre épargne et placements de BPCE-Audrep) et un quart (sondage du courtier Altaprofits) des Français auraient épargné durant cette période. Sans surprise, c'est la clientèle patrimoniale qui a le plus économisé.

Epargne d'attente ou de précaution ?

Un autre tiers a puisé dans ses économies. Même si «grâce aux mesures de soutien, le pouvoir d'achat s'est moins dégradé que pendant la crise des gilets jaunes», constate Alain Tourdjman, directeur des études et prospectives de BPCE.

La plus grande partie de l'épargne (44%) a été laissée sur des comptes courants, une grosse part a aussi été portée sur des livrets réglementés (36%), et seulement 20% investis sur des produits à plus long terme : 10% en assurance vie et 10% en Bourse indique Altaprofits.

«Nous n'avons pas poussé nos clients à investir cette