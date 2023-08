Comment l’immobilier a fait progresser le nombre de millionnaires français

L’an dernier, la France a gagné 25.000 nouveaux millionnaires dans un contexte où la richesse mondiale a diminué. Un phénomène qui tient exclusivement aux prix toujours élevés de la pierre en 2022.

La France fait son entrée sur le podium mondial du nombre de millionnaires comme le soulignait récemment une étude annuelle de la banque suisse UBS. Dans un contexte où la richesse mondiale recule pour la première fois depuis 2008, cette performance a de quoi surprendre. Comment l’Hexagone qui comptait l’an dernier 2,82 millions de personnes millionnaires (dépassant un patrimoine d’un million de dollars, soit 930.000 euros) a-t-il pu dépasser le Japon, derrière les indétrônables États-Unis et Chine?

Si notre pays pèse désormais 4,8% des millionnaires de la planète (contre 38,2% pour les États-Unis et 10,5% pour la Chine, le Japon se contentant de 4,6% devant les 4,4% de l’Allemagne et les 4,3% du Royaume-Uni), c’est exclusivement dû à l’immobilier. En effet l’étude montre bien que si la richesse globale a reculé l’an dernier, c’est dû largement aux contre-performances des placements financiers. Au même moment (c’était du moins encore le cas en 2022), les actifs non financiers, très majoritairement immobiliers, restaient à des niveaux élevés. C’est ainsi que la part des actifs financiers dans le patrimoine des Français est repassée à un niveau faible (37,7%) alors qu’elle était de 46,2% en 2000.

Des évolutions qui ont favorisé la multiplication des «petites fortunes», sachant que 87% des 59,4 millions de millionnaires recensés en 2022 disposent d’une fortune inférieure à 5 millions de dollars. Par ailleurs, l’étude rappelle que le comptage des millionnaires se fait sur le patrimoine nominal et ne prend donc pas en compte l’effet de l’inflation. Un choix méthodologique qui débouche sur la prise en compte de 4,4 «millionnaires de l’inflation», qui seraient passés sous la barre du million de dollars réels avec une correction de la hausse des prix. Le phénomène est particulièrement fort en France qui compte 100.000 «millionnaires de l’inflation». À l’autre bout du spectre, les ultra-riches, ceux disposant de plus de 50 millions de dollars d’actif ont été les plus impactés par le contexte financier. Leur nombre recule de près de 10% pour atteindre 243.060.

Inversion attendue en 2023

Tous ces éléments apporteraient-ils de l’eau au moulin du président Emmanuel Macron qui n’a eu de cesse de dénoncer la «rente immobilière» fasse à la «vraie» création de richesse par la Bourse? Il faut bien reconnaître que sur cette année 2022 les valeurs établies de la pierre ont été plus rémunératrices que la prise de risques sur les marchés d’actions. Mais il ne faut pas oublier que la transition énergétique va coûter de plus en plus cher aux détenteurs de patrimoine immobilier et que les perspectives d’évolution des prix de la pierre ont radicalement changé ces derniers mois. D’ailleurs, l’économiste Anthony Shorrocks, auteur de l’étude souligne que «les contributions relatives des placements financiers et non financiers pourraient s’inverser en 2023 si les prix de l’immobilier baissent en réponse à la hausse des taux d’intérêt» . Un scénario qui semble déjà enclenché. En suivant cette logique, la France pourrait bien perdre sa médaille de bronze des millionnaires, sachant qu’elle est talonnée par le Japon, l‘Allemagne et la Grande-Bretagne.