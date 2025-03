Comment gérer son épargne salariale ?

(Crédits photo: BoursoBank)

Comme n'importe quelle épargne, l'argent placé sur un plan d'épargne salariale mérite de s'y pencher régulièrement, ne serait-ce que pour veiller à ce qu'il soit toujours en ligne avec sa situation et ses objectifs. Si le salarié le souhaite, des versements volontaires réguliers sont une option intéressante à considérer.

L'épargne salariale est un excellent moyen de construire une épargne à moyen et long terme tout en bénéficiant d'un coup de pouce de son employeur et d'une fiscalité avantageuse. La variété des dispositifs (Plan d'épargne entreprise et Plan d'épargne retraite collectif) et des fonds sur lesquels les primes peuvent être placées permettent en effet de répondre à de nombreuses situations et objectifs : financer un projet à venir, faire face à un aléa ou préparer sa retraite. Encore faut-il toutefois prendre la pleine mesure de ces dispositifs et les intégrer dans une stratégie d'épargne globale.

Faire vivre son épargne salariale

Même si elle se constitue en partie grâce à l'entreprise, l'épargne salariale est aussi à la main du salarié. Comme pour un contrat d'assurance-vie ou un PEA, il est donc important d'y accorder une attention régulière en suivant ses avoirs et en s'assurant que le placement est toujours bien adapté à ses objectifs, son profil de risque et à son horizon de placement.

Le salarié peut se référer à tout moment aux informations fournies par le gestionnaire de son plan et adapter son allocation : choisir entre différents fonds ou réaliser des arbitrages s'il estime que c'est nécessaire.

Par exemple, avec un objectif à long terme, il peut être intéressant de diversifier ses placements en choisissant des fonds un peu plus risqués pour augmenter ses chances d'obtenir un bon rendement. Lorsque l'échéance de son projet arrive, un arbitrage vers un fonds moins risqué permet de sécuriser les éventuelles plus-values et disposer de son capital au moment voulu.

A noter que le titulaire d'un PER collectif bénéficie par défaut de la gestion dite « pilotée ». L'épargne est gérée par un professionnel, en fonction du profil du salarié (prudent, équilibré ou dynamique) : lorsque le départ à la retraite est lointain, elle est investie dans des placements plus risqués et offrant plus de meilleures perspectives de rendement sur le long terme. Par la suite, l'épargne est progressivement orientée sur des supports moins risqués ce qui permet de stabiliser le montant de capital accumulé au moment de la retraite. La gestion libre du PER collectif reste possible pour les salariés qui préfèrent choisir eux-mêmes l'allocation pour leur épargne salariale.

Les atouts d'une épargne volontaire régulière

Un autre moyen d'optimiser son épargne salariale dans le temps est d'y investir soi-même. Cette stratégie est doublement efficace. D'abord, des versements volontaires réguliers s'ajoutent de façon incrémentale aux primes versées et au rendements générés, ce qui aura un fort impact à terme sur le capital final. Ensuite, verser régulièrement permet de lisser le risque dans le temps, pour amortir les fluctuations des marchés financiers.

A côté des versements volontaires, il est également possible d'épargner avec du temps ! Il existe en effet une passerelle permettant de verser la valeur de ses jours de congés non pris ou de ses droits logés dans un compte épargne temps dans son PER collectif. De plus, les versements volontaires, comme l'ensemble des sommes versées dans un plan d'épargne salariale sont parfois complétés par certaines entreprises sous la forme d'un système dit d'abondement. Selon ce principe, lorsque le salarié alimente son épargne salariale, l'employeur abonde le plan avec un versement complémentaire. Pour toutes ces raisons, le fait de bénéficier de l'accès à un plan d'épargne salariale est une opportunité de choix pour se constituer une épargne et investir dans son avenir.

