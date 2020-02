Alors que la réforme des retraites est au cœur du débat et à l'origine d'une grogne quasi générale, voici comment gagner des trimestres.

Emplois saisonniers, stages et chômage

Arrêts maladie, congé maternité et congé parental

Invalidité et service militaire

Le saviez-vous ? Vos emplois saisonniers (lorsque vous étiez au lycée ou encore à l'université), mais aussi vos stages sont pris en compte dans le calcul de votre future retraite. Il est donc essentiel de vous assurer qu'ils apparaissent bel et bien sur votre relevé de carrière. De même, le chômage rapporte des trimestres. Si vous avez le droit au chômage, cela signifie que vous avez travaillé et donc cotisé pour bénéficier de ce droit. Or, vous validez un trimestre de retraite tous les 50 jours de chômage indemnisé (dans la limite de quatre par année). Vos droits arrivent à expiration et vous n'avez pas retrouvé de travail ? Les périodes de chômage non indemnisé sont aussi prises en compte, mais dans la limite d'un an. On passe à cinq ans pour les personnes ayant au moins 55 ans à la cessation d'indemnisation et ayant cotisé 20 ans minimum. Pour les personnes ayant été au chômage sans percevoir d'indemnisation, ces périodes sont aussi prises en compte. Contactez votre caisse de retraite pour en savoir plus à ce sujet. À noter : en 2020, un salaire brut de 1522,50 euros permet de valider un trimestre de retraite.Vous avez été en arrêt ? Qu'il s'agisse d'une maladie ou encore d'un accident de travail, sachez que tous les 60 jours d'indemnisation, votre CPAM (caisse primaire d'assurance maladie) reporte un trimestre sur votre relevé de carrière (dans la limite de quatre par année civile). Vous avez eu un bébé ? Pour les naissances survenues après 2014, 90 jours d'indemnités journalières équivalent à un trimestre validé. Pour les naissances survenues avant 2014, le trimestre civil au cours duquel a eu lieu la naissance est validé. Attention, pour bénéficier de ces trimestres, il faut être assurée sociale. Notez qu'ensuite, vous pouvez obtenir jusqu'à huit trimestres par enfant, la moitié pour la maternité et l'autre pour l'éducation. Pour les enfants handicapés, il est possible (sous conditions) d'obtenir davantage de trimestres. Qu'en est-il du congé parental d'éducation ? Il donne droit au parent l'ayant pris à « une majoration de [la] durée d'assurance égale à la durée effective de ce congé » (non cumulable avec les majorations de durée d'assurance maternité, adoption et éducation).Pour chaque trimestre civil incluant trois mensualités de paiement de la pension d'invalidité, un trimestre de retraite est validé. Si vous avez arrêté de travailler pour vous occuper d'un proche handicapé, il vous est possible de valider des trimestres de retraite (sous conditions). Notez enfin que le service militaire, les périodes de volontariat international (au moins six mois) ou encore « les périodes accomplies par les objecteurs de conscience dans une formation civile assurant un travail d'intérêt général » sont aussi pris en considération dans l'attribution de trimestres de retraite si vous avez cotisé à un régime de retraite avant ou bien après votre service national. Note : vous avez la possibilité de racheter des trimestres de retraite pour vos années d'études supérieures, par exemple.