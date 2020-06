Comment financer les études de ses enfants ?

Le budget global consacré par les familles françaises aux études supérieures est de 7 118 euros en moyenne par an et par enfant (Crédit photo: 123RF)

Bourses, prêts étudiants, aides au logement, job, épargne, pension alimentaire ... quelles sont les solutions pour financer les études de ses enfants ?

Selon une étude réalisée par l'Institut CSA Research en 2018, le budget global consacré par les familles françaises aux études supérieures est de 7 118 euros en moyenne par an et par enfant. Ce montant comprend toutes les dépenses (scolarité, logement, alimentation, transport ...) et varie sensiblement selon le cursus. Il est de 10 735 euros pour une école de commerce, 9 733 euros pour une école d'ingénieur et de 6 473 euros pour une université, sans parler des études à l'étranger.

Les bourses étudiantes

Des bourses étudiantes peuvent être accordées sous conditions de ressources. La Bourse sur critères sociaux (BCS) est la plus connue. Elle est accordée à l'étudiant de moins de 28 ans qui a des difficultés matérielles pour poursuivre des études supérieures. Elle peut aller jusqu'à 6 734 euros. D'autres aides sont possibles et sont souvent cumulables, comme l'aide au mérite (de 900 à 1 800 euros) destinée aux étudiants boursiers ayant obtenu la mention très bien au Bac, l'aide à la mobilité internationale (jusqu'à 3 600 euros) pour les étudiants souhaitant suivre une formation supérieure à l'étranger ou faire un stage international ou encore l'aide à la mobilité (1 000 €) pour l'inscription en Master 1 pour les étudiants boursiers, venant d'obtenir une licence et qui souhaitent s'inscrire en Master 1 dans une autre région.

Le logement

Pour savoir si votre enfant a droit à une aide au logement comme l'APL (Aides personnalisées au logement), il suffit de vous rendre sur le site de la caisse d'allocation familiale (CAF). Un simulateur permet de déterminer si votre enfant est éligible et de calculer le cas échéant le montant de l'aide. L'aide au logement concerne tous types de logements : logement privé (meublé ou non), foyer ou résidence pour étudiant, chambre chez un particulier, hébergement Crous, que l'étudiant l'occupe seul ou en colocation. En revanche, votre enfant ne sera pas éligible à l'APL s'il a un lien de parenté avec le propriétaire du logement loué. Par exemple, le logement ne doit pas appartenir aux parents ou grands-parents.

Si vous possédez un bien immobilier que vous avez mis en location, il est possible de donner l'usufruit temporaire de ce bien à votre enfant. Celui-ci en percevra alors les loyers et pourra ainsi financer la location de son logement étudiant. Du côté des parents, l'impôt sur le revenu sera allégé. Attention, pour mettre en place ce type de dispositif, il est nécessaire de recourir à un notaire.

Les prêts étudiants

Le prêt étudiant est un crédit accordé par une banque à l'étudiant pour financer ses études. Le remboursement est généralement différé afin de permettre à l'étudiant de commencer à rembourser une fois ses études terminées. Selon les banques, le montant maximum de l'emprunt se situe entre 40 000 et 50 000 euros. Les taux d'intérêt peuvent varier de 1% à 3,5% selon les établissements et les modalités. La caution des parents est souvent obligatoire.

Il existe aussi le prêt étudiant garanti par l'État, d'un montant maximum de 15 000 euros. Il est octroyé uniquement par les banques partenaires.

Les jobs étudiants, alternances, stages

Environ la moitié des étudiants travaillent pendant leurs études. Certains choisissent la voie de l'alternance, d'autres optent pour un ou plusieurs petits jobs. Les revenus tirés de cette activité salariée pendant les études ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu, à condition d'avoir 25 ans ou moins et que le total des revenus de l'année ne dépasse pas 3 fois le montant mensuel du Smic.

Les indemnités perçues par les étudiants qui effectuent des stages en entreprise sont exonérées d'impôt si elles ne dépassent pas le montant annuel du Smic.

En revanche, les revenus non salariaux des étudiants, hors du cadre d'un contrat de travail (par exemple ceux de l'étudiant micro-entrepreneur), sont imposables.

Épargner en prévision des études

Épargner régulièrement et dès que possible afin de disposer d'un capital pour financer les études est bien entendu recommandé. Il existe pour cela de nombreuses solutions, parmi lesquelles l'assurance vie.

Vous pouvez ouvrir un contrat d'assurance-vie à votre nom, et désigner votre enfant comme bénéficiaire du capital en cas de décès. Vous disposez ainsi du capital comme bon vous semble.

Vous pouvez également choisir d'ouvrir un contrat d'assurance vie au nom de votre enfant et y verser votre épargne. Il pourra ainsi utiliser les sommes à sa majorité. Chaque parent peut donner à son enfant jusqu'à 31 865 euros sans avoir à payer de droit, tous les 15 ans. Chaque parent peut également procéder à une donation de 100 000 euros tous les 15 ans, en exonération de droits.

Attention, pour bénéficier de la fiscalité avantageuse de l'assurance vie au moment du retrait des sommes, il faut que le contrat soit ouvert depuis plus de 8 ans.

Faut-il rattacher votre enfant à votre foyer fiscal ou lui verser une pension ?

Votre enfant étudiant de moins de 25 ans peut être rattaché à votre foyer fiscal. Si vous êtes fortement imposé, il est peut-être plus intéressant que votre enfant fasse une déclaration séparée. Vous lui versez alors une pension que vous pourrez déduire de vos revenus imposables, dans la limite de 5 947 euros par enfant pour 2019. De son côté, votre enfant devra faire sa propre déclaration et sera imposable sur ses propres revenus, y compris la pension que vous lui versez.