Comment éviter la rupture entre le versement de la pension d’invalidité et celui de la retraite ?-iStock-insta_photos.jpg

Une fluidité théorique

La pension d’invalidité est une prestation versée par l’Assurance maladie pour compenser une perte de revenus résultant de la réduction de la capacité de travail. Au moment où un bénéficiaire atteint l’âge de 62 ans, le versement s’arrête pour être remplacé par celui de la pension de retraite. Théoriquement, l’Assurance maladie et la caisse de retraite communiquent pour assurer la fluidité de la transition et ainsi éviter toute rupture dans les versements. Cependant, la transition n’est pas automatique et doit faire l’objet d’une demande auprès de la caisse de retraite de rattachement au moins 6 mois avant les 62 ans du bénéficiaire.

Un filet de sécurité

Ce laps de temps permet à la caisse de retraite de vérifier la carrière du bénéficiaire et d’établir le montant de la pension qui lui sera versée. Le bénéficiaire est en parallèle tenu d’informer sa caisse d’assurance maladie de sa retraite prochaine. Dans le cas où les démarches ne seraient pas effectuées à temps, une retraite provisoire peut être versée jusqu’à la fin de l’étude complète du dossier et le calcul définitif du montant de la pension de retraite.

Quid des bénéficiaires qui continuent à travailler ?

Si un bénéficiaire de la pension d’invalidité est encore actif à l’âge de 62 ans, il doit en informer sa caisse d’assurance maladie et remplir une déclaration de ressources. Il peut alors continuer à toucher la pension d’invalidité jusqu’à ce qu’advienne l’une des situations suivantes : Atteinte de l’âge de la retraite à taux plein (67 ans); Cessation de l’activité professionnelle ; Fin de la reconnaissance médicale de l’état d’invalidité.

Chômage et pension d’invalidité

Les bénéficiaires qui cumulent l’assurance chômage et la pension d’invalidité peuvent quant à eux percevoir la pension d’invalidité au-delà de 62 ans s’ils exercent une activité professionnelle jusqu’à 61 ans et 6 mois. Dans ce cas, le maintien de la pension d’invalidité doit être demandée à la caisse d’assurance maladie. Il dépend par la suite de l’évolution de la situation professionnelle. S’il n’y a pas de reprise d’activité dans les 6 mois suivant les 62 ans, le versement de la pension d’invalidité s’arrête à cette échéance. En cas de reprise d’activité au cours des 6 mois après les 62 ans d’un bénéficiaire, la pension d’invalidité peut être perçue jusqu’à la cessation de l’activité et au plus tard jusqu’à 67 ans.

Pension d’invalidité et retraite progressive ?

La pension de retraite progressive n’est pas cumulable avec la pension d’invalidité. Dans le cas d’un salarié percevant une pension d’invalidité et exerçant une activité à temps partiel, la pension d’invalidité peut être remplacée par la pension de retraite au titre de l’inaptitude au travail. Celle-ci peut être cumulée avec la pension de retraite progressive. Ici aussi, la demande doit être effectuée par le bénéficiaire auprès de la caisse d’assurance maladie.