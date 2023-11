Comment éviter d’être intoxiqué au monoxyde de carbone dans son logement?

Plusieurs cas d’intoxication au monoxyde de carbone ont été enregistrés en Normandie et en Bretagne après le passage de la tempête Ciaran.

L’Agence régionale de Santé (ARS) a alerté ce dimanche sur une mauvaise utilisation de groupes électrogènes et de chauffages d’appoint. Des cas d’intoxication au monoxyde de carbone ont été signalés en Normandie et en Bretagne, après le passage de la tempête Ciaran . Effectivement, certains foyers, privés d’électricité, ont eu recours à des dispositifs autonomes qui fonctionnent à partir de carburants: essence, gazole, gaz naturel.

Or, les groupes électrogènes rejettent des gaz de combustion toxiques dont le monoxyde de carbone, un gaz inodore et incolore, donc invisible et indétectable, comme le rappelle l’ARS. En cas d’utilisation de ce type d’appareils, « il ne faut en aucun cas les installer dans un lieu clos (garage, grenier, cave...). En ce qui concerne les chauffages d’appoint (poêle à pétrole, poêle à gaz...), ils ne doivent jamais être utilisés en continu (maximum 2 heures par jour) et doivent être installés dans des lieux ventilés ». Sans parler de la tempête Ciaran, ce gaz toxique est responsable, chaque année, d’une centaine de décès en France. Environ 1300 épisodes d’intoxications survenus par accident et impliquant près de 3000 personnes, sont, par ailleurs, déclarés aux autorités sanitaires tous les ans.

Entretenir sa chaudière tous les ans

L’ARS recommande une série de mesures préventives sur son site pour éviter toute intoxication au monoxyde de carbone: faire vérifier par un professionnel qualifié (plombier, chauffagiste) sa chaudière, son chauffage et son chauffe-eau tous les ans avant l’hiver; faire ramoner sa cheminée et faire vérifier tous les conduits de fumée par un professionnel chaque année avant l’hiver; aérer au moins 10 minutes chaque jour son logement même s’il fait froid; ne pas obstruer les grilles d’aération qui permettent la ventilation naturelle du logement; ne pas chauffer son logement avec des appareils de combustion non prévus à cet effet comme la gazinière, le four, le barbecue ou encore ne pas utiliser les appareils prévus en extérieur (barbecue, brasero), à l’intérieur du logement.

Vous pouvez aussi installer un détecteur de monoxyde de carbone, comme le recommande le service départemental d’incendie et de secours du Nord, après qu’ un bébé a perdu la vie samedi après une intoxication au monoxyde de carbone . Il « permet de repérer très rapidement une forte concentration de ce gaz dans l’air et de lancer l’alerte », explique le fournisseur d’électricité et de gaz Engie. Cet appareil n’est pas obligatoire contrairement au détecteur de fumée, qui avertit les habitants d’un départ de feu . Le détecteur doit être installé dans la même pièce que la source de gaz et être fixé à environ 1,50 mètre du sol. Il peut être placé sur le mur ou au plafond.

Par ailleurs, il est conseillé de le positionner à une distance comprise entre un et trois mètres des éventuelles sources de monoxyde de carbone, afin d’être à une distance suffisante pour éviter les fausses alertes. Dans les maisons ayant plusieurs étages, l’idéal est d’avoir un détecteur à chaque étage. « Il est conseillé d’équiper prioritairement chaque chambre d’un détecteur de monoxyde de carbone, avec un appareil qui peut être placé à proximité de la tête de lit, à hauteur de respiration », recommande l’assureur Groupama.

Les premiers signes d’intoxication sont des maux de tête, des nausées, de la fatigue, des malaises ou une paralysie musculaire. En cas d’intoxication, aérez les pièces, évacuez les lieux et appelez les secours ( en composant le 18 pour les pompiers et le 15 pour le SAMU).