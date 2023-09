Un déménagement représente souvent l’ouverture d’un nouveau chapitre de sa vie. Il peut être excitant, mais aussi générateur de stress. Afin de réduire - autant que faire se peut – ce ressenti, voici quelques conseils qui, faute de vous assurer un déménagement sans hiatus, vous permettront au moins d’en optimiser le coût.

Comment déménager à moindres frais ? -iStock-lucigerma

Mettre la famille et les amis à contribution

Le premier gros poste d’économie, bien sûr, consiste à faire appel à toutes les bonnes volontés de votre entourage... Non seulement en amont : collecte de cartons, aide au tri (un déménagement est souvent l’occasion de prendre conscience des montagnes de choses inutiles que nous conservons par habitude), emballage des bouquins et du précieux service en porcelaine hérité de la grand-mère, démontage des meubles... Mais aussi le jour J : chargement, transport, déchargement, remontage des meubles etc.

Trucs et astuces à négocier avec des professionnels

Le secteur du déménagement, à l’instar de beaucoup d’autres, connait des tarifs à géométrie (très) variable ! N’hésitez pas à demander à votre prestataire s’il propose une « formule économique ». C’est souvent le cas, et différentes options peuvent alors être activées. Ne confier par exemple, au pro, qu’une partie des missions : vous faites les cartons, il charge, transporte et décharge ; voire même, vous contribuez au chargement/ déchargement. Par ailleurs, certains déménageurs acceptent de « grouper » leurs prestations. En clair, vous partagez le camion avec un colocataire, ou un autre particulier situé dans une zone géographique limitée, et vous mutualisez les frais...

Les bons plans proposés par les plateformes

Les plateformes collaboratives font maintenant partie de notre quotidien. On peut y trouver des propositions d’entraide (Je donne des cours d’anglais à votre petit dernier, vous m’aidez à encartonner) mais aussi des avis qui peuvent être précieux, des comparateurs de prix, ou en encore d’éventuelles propositions de déménagements groupés tel qu’évoqué plus haut.

Les aides financières

Certaines sont très bien connues, d’autres moins... Voici donc un petit récapitulatif des coups de pouces financiers qui peuvent être octroyés dans le cadre d’un déménagement : L’aide consentie par votre employeur ; selon conventions collectives ou avantages spécifiques, à étudier avec votre direction des ressources humaines. La prime de déménagement de la CAF : si votre famille est composée d’au moins trois enfants à charge (nés ou à naitre), vous pourrez peut-être prétendre à la prime de déménagement proposée par la Caisse d'allocations familiales (Caf) ou la Sécurité sociale agricole (MSA). L'aide du Fonds de solidarité pour le logement (FSL) : une aide octroyée par les départements, et attribuée en fonction du niveau de ressources et de la situation personnelle du demandeur. Les aides d'Action Logement : un dispositif qui s’appelle MOBILI-PASS® pour les salariés du secteur privé, et AGRI-MOBILITÉ® pour le secteur agricole. Il a pour objectif d’accompagner la mobilité professionnelle, et se matérialise sous la forme d'une subvention et/ou d'un prêt. L’aide à l’installation des personnels de l’État (AIP) : concerne les agents ayant récemment intégré la fonction publique de l’État. Elle aide à financer le déménagement, mais aussi le premier mois de loyer, les éventuels frais d’agence de rédaction de bail, et le dépôt de garantie.