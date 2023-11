Comment 40 radiateurs électriques ont plombé le prix de vente de ce château

Pour chauffer un château du 17e siècle près de Tours, il fallait débourser 2000 euros juste pour un week-end.

Au sud de Tours, un château du 17e siècle en briques et en pierres, avec une extension du 18e siècle, qui appartenait au patron d’un grand groupe d’énergie, a tout de suite séduit un trader français vivant à Londres, grand passionné de chasse. Son prix de vente? 2,5 millions d’euros. Seul hic, les frais qu’il faut débourser pour chauffer le château. Un ingénieur thermicien les a estimés à 2000 euros pour un seul week-end. Un tarif salé qui a freiné les ardeurs de l’acquéreur. Il faut dire qu’un château ne se chauffe pas comme un appartement ou une maison.

De plus, la flambée du coût de l’énergie n’a rien arrangé. Les prix de l’électricité ont grimpé de 25% sur un an . « Il est probable que vous ne cherchiez pas à chauffer l’intégralité de votre château tout l’hiver. Les pièces de vie doivent pouvoir être fermées pour y conserver la chaleur », recommande Barnes sur son site. Certains châteaux « sont techniquement impossibles à chauffer, puisqu’ils n’ont aucun système de chauffage central à l’intérieur », précise Thibault Corneloup de Votre Château de famille, une coopérative de propriétaires de châteaux. Et lorsque l’hiver se fait rude, certains font le choix de « fermer leur demeure ».

Une offre décotée

« Il y avait plus de 40 radiateurs électriques dans le château. L’acheteur nous a demandé de faire établir des devis pour convertir l’installation de chauffage électrique en une installation autonome, une chaudière notamment alimentée par le bois ramassé sur la propriété », raconte Olivier Brunet, directeur de Barnes Propriétés & Châteaux. La chaudière à bois est effectivement l’un des systèmes de chauffage les plus économiques pour un château puisqu’elle assure une consommation autonome si le château est entouré d’une forêt .

Une fois le devis établi, l’acquéreur a renouvelé son intérêt pour ce château. Toutefois, il a formulé une offre diminuée du coût de la transformation du système de chauffage ainsi que des travaux de raccordements. Facture totale? 350.000 euros. Le vendeur a ainsi accepté de revoir son prix à la baisse et a donc vendu son château pour 2,15 millions d’euros.