Comme les salles de sport, les piscines couvertes seront fermées à partir de lundi dans plusieurs grandes villes

En raison de la progression du Covid-19, ces fermetures concernent les zones d'alerte «renforcée» et «maximale».

Les sportifs qui avaient progressivement repris le chemin de leur salle de sport vont devoir de nouveau patienter dans une dizaine de grandes villes françaises classées en zone d'alerte renforcée et maximale. Les salles de sport et les gymnases fermés vont fermer leurs portes à partir de lundi en raison de la progression du Covid-19. Ces fermetures ont été décidées par le gouvernement pour une durée de deux semaines. Mercredi, le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait évoqué des «espaces confinés où le port du masque est impossible (...) et qui sont des lieux hélas de contamination importants».

Alors que le doute subsistait sur le sort des piscines, le premier ministre Jean Castex, interrogé jeudi soir sur France 2, a confirmé que les piscines municipales couvertes allaient bien, elles aussi, devoir fermer dans les zones d'«alerte renforcée» et «maximale». «Les piscines couvertes seront fermées dans le cadre d'une concertation proposée entre le préfet et les collectivités locales», a précisé le ministre de la Santé Olivier Véran. Néanmoins, «celles en plein air resteront ouvertes».

Pour l'heure, les clubs de natation sont encore dans l'expectative. Contacté par Le Figaro, le responsable de la section natation de l'Athletic Club de Boulogne-Billancourt, Jean-Sébastien Corbeels, attend la confirmation de la mairie et de la préfecture. «On ne sait pas encore trop quoi dire à nos adhérents». «La question se pose aussi pour les patinoires», glisse-t-il. Autant de précisions qui devraient être tranchées dans les prochaines heures au niveau des autorités locales.