Combien vaut une maison en pierre à… RENNES

Dans le quartier Sacrés-Coeurs, une maison des années 1930 d'une superficie de 155 m2 avec extension moderne, sur 359 m2 de terrain, a été évaluée 745.000 euros par l'agence Dany Richard Immobilier. (© Adobestock)

Comptez au moins 700.000 euros pour une maison de quatre pièces. Les quartiers des Sacrés- Coeurs et de Sainte-Thérèse au sud de la ville sont à prospecter en priorité. Bien que plus cher, le Thabor a de quoi séduire les futurs acquéreurs qui recherchent le calme et la vie citadine.

Pourquoi acheter à Rennes ? Les maisons familiales en pierre des années 1930 figurent parmi les biens les plus demandés par les acquéreurs. Bien pensées et facilement adaptables au mode de vie moderne, elles ont également l’avantage d’être dotées d’un jardin tout en restant à proximité du centre-ville.

Ces demeures trouvent donc facilement preneurs dans un marché qui a globalement ralenti depuis janvier.

«Après deux années exceptionnelles, nous observons une forte baisse de la demande due à la hausse des taux et au durcissement des conditions d’octroi de crédit. Le haut de gamme et l’investissement locatif demeurent actifs, constate Jean-Albin Faivre-Richard, directeur de Dany Richard Immobilier. Les négociations refont leur apparition, alors que la plupart des biens étaient vendus à la valeur affichée en 2021 et 2022.»

En 2023, pour devenir propriétaire dans la capitale de la Bretagne, il faut débourser en moyenne 4.216 euros par mètre carré selon Meilleurs Agents : à savoir 4.006 euros pour un appartement et 5.132 euros pour une maison.

Les acheteurs à la recherche d’authenticité retiennent les quartiers des Sacrés-Coeurs et de Sainte-Thérèse pour le large choix de maisons en pierre des années 1930. « Les acquéreurs aisés peuvent également prospecter dans le secteur très coté du Thabor, où les prix sont plus