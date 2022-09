Combien gagnent les personnels dans la fonction publique hospitalière ?

Fin 2020, les agents de la fonction publique hospitalière (FPH) représentaient 1,1 million de personnes (Crédit photo : 123RF)

L'Insee vient de publier une étude sur les salaires dans la fonction publique hospitalière. Combien gagnent ces personnels des hôpitaux fortement mobilisés lors de la crise sanitaire ?

Plus d'un million d'agents dans la fonction publique hospitalière

Fin 2020, les agents de la fonction publique hospitalière (FPH) représentaient 1,1 million de personnes. La plupart d'entre eux (87 %) travaillaient dans les hôpitaux, les 13 % restants travaillaient dans les établissements médico-sociaux. Ce sont majoritairement des fonctionnaires (71 %), mais 22 % d'entre eux sont des contractuels et 7 % des personnels médicaux (médecins, pharmaciens ou chirurgiens-dentistes).

Un salaire net moyen de 2 463 euros par mois, en hausse de 5,9 %

En 2020, le salaire net moyen en équivalent temps plein des agents de la FPH s'établit à 2 463 euros par mois, en hausse de 5,9 % en euros constants, soit la plus forte croissance en plus de dix ans. Trois mesures expliquent cette hausse.

La prime exceptionnelle « Covid-19 », attribuée aux agents fortement mobilisés pendant la première vague de l'épidémie (environ quatre agents sur cinq), contribue pour + 3,7 points à la hausse du salaire net en 2020. Cette prime pouvait atteindre 1 500 euros pour les agents dans les unités les plus touchées par l'épidémie, et variait de 500 à 1 500 euros ailleurs. Elle est exonérée de cotisations et contributions sociales et d'impôt sur le revenu.

La mise en place d'un complément de traitement indiciaire (prévu par les accords du Ségur de la santé) d'un montant de 90 euros nets mensuels, porté à 183 euros en décembre 2020, contribue pour + 1,4 point à la hausse d'ensemble en 2020. Ce complément est versé à la plupart des personnels non médicaux (c'est-à-dire hors médecins, pharmaciens ou chirurgiens-dentistes) des hôpitaux et des établissements d'hébergement pour personnes âgées (Ehpad).

Le reste de la hausse s'explique par la poursuite du protocole relatif aux parcours professionnels, aux carrières et aux rémunérations pour les fonctionnaires.

En 2020, le salaire moyen en équivalent temps plein des fonctionnaires s'élève à 2 319 euros nets, en hausse de 6,6 % en euros constants par rapport à 2019. Les contractuels perçoivent en moyenne 1 822 euros nets par mois (en équivalent temps plein), soit une hausse de 8,5 %. Le salaire net des personnels médicaux s'établit à 5 870 euros par mois, il augmente plus modérément (+ 2,6 %).

Des disparités hommes-femmes

En 2020, le salaire net en équivalent temps plein des femmes dans la FPH s'élève en moyenne à 2 344 euros par mois, c'est 19,1 % de moins que celui des hommes (2 896 euros). Cet écart traduit des répartitions différentes des femmes et des hommes selon les métiers (catégorie hiérarchique, statut, filière d'emploi) : alors que 78 % des agents de la FPH sont des femmes, elles ne représentent que 52 % des personnels médicaux mais 89 % des aides-soignants.

Au sein d'une même catégorie, les écarts salariaux hommes-femmes sont plus réduits mais persistent : elles gagnent 1,3 % de moins parmi les fonctionnaires, 7,6 % de moins parmi les contractuels, mais 15,2 % de moins au sein des personnels médicaux, les femmes étant notamment plus jeunes dans cette catégorie.

A profil égal (statut, âge, grade, catégorie hiérarchique et type d'établissement identiques), les femmes perçoivent 3,4 % de moins que les hommes. Une partie de cet écart provient de caractéristiques non observées (ancienneté, expérience, tâches effectuées, etc.).