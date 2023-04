Combien faut-il gagner pour s’acheter 40 m² à Paris ou en proche banlieue?

Pour un premier achat dans la capitale, un ménage doit disposer de près de 5 smic et deux fois moins en petite couronne. Découvrez les montants par commune et par arrondissement.

Toujours plus inaccessible. Acheter un appartement à Paris est devenu quasi impensable pour un ouvrier ou pour un employé. Désormais, ce rêve n’est même plus envisageable pour des cadres et des salariés disposant de rémunérations simplement confortables. Selon une étude menée par la start-up Virgil, qui co-investit avec de jeunes actifs pour leur permettre d’accéder à la propriété, il faut gagner près de 100.000 euros pour s’acheter un logement parisien. Ces 97.490 euros de revenus annuels représentent 4,65 smic ! Et avec ce niveau de vie, n’espérez pas un château, vous devrez vous contenter de 40 m². Car en plus d’ouvrir grand leur porte-monnaie, les ex-locataires doivent faire de grands sacrifices de surface habitable .

«Nous constatons tous qu’il devient impossible d’habiter à Paris, souligne Saskia Fiszel, cofondatrice de Virgil. On nous a longtemps expliqué que les taux bas permettaient d’augmenter le pouvoir d’achat immobilier mais en s’appuyant sur cet élément très concret du salaire, on voit qu’en 20 ans, le revenu minimum pour ne plus rester locataire a plus que doublé.» En 2002, un ménage gagnant 42.047 euros bruts pouvait encore prétendre à la propriété dans la capitale, alors qu’aujourd’hui il faut au minimum 81.598 euros (dans le 19e arrondissement) et jusqu’à 136.616 euros (dans le 1er).

Cela représente des salaires nets mensuels (voir notre infographie) de 5501 à 9035 euros! «On ne veut pas se résoudre à une situation ubuesque dans laquelle on ne peut devenir propriétaire qu’à condition de gagner des salaires mirobolants» , se désole Saskia Fiszel en notant que la dynamique de l’accession est cassée. Et c’est d’autant plus vrai qu’en plus de ces gros revenus, il faut disposer d’au moins 10% d’apport.

Acheter en couple, passage obligé?

Une chose est sûre: investir seul dans la capitale est de plus en plus compliqué. Alors que les couples ne représentaient encore que 14% des acheteurs chez Virgil en 2021, ils sont désormais 31%. «Nous avions l’habitude de dire à nos acheteurs, comptez sur nous plutôt que d’attendre de trouver le bon conjoint, plaisante Saskia Fiszel, mais ça ne suffit plus.» Beaucoup moins réjouissant: elle constate qu’un nombre grandissant de couples qui se séparent sont désormais obligés de rester sous le même toit pour des raisons financières.

Et quand le fait d’être à deux ne suffit pas pour acheter à Paris, la solution consiste à se tourner vers la périphérie. Là aussi, les prix de l’immobilier ont connu un bond formidable (+160% en 20 ans contre +194% à Paris) nécessitant un doublement du revenu disponible, mais à des niveaux plus accessibles. On peut ainsi espérer devenir propriétaire en petite couronne en disposant de 50.743 euros de revenu brut (contre 24.733 en 2002). À noter: sur une période plus courte (5 ans), le revenu nécessaire pour acheter dans ce secteur a diminué car l’effet de baisse des taux a été plus fort que la hausse des prix.

Locataire prolétaire

En poursuivant cette logique, la Grande couronne devrait de mieux en mieux tirer son épingle du jeu à l’avenir. Même s’il y a eu un bond du revenu minimum nécessaire entre 2017 et 2022 (passant de 25.585 euros à 32.249 euros), ces valeurs restent inférieures à celles de 2012 (33.954 euros) et même de 2007 (35.319 euros). Le coût à payer reste celui de l’éloignement et des allers-retours en véhicule personnel pour ceux qui n’ont pas le choix. «Le fait de rester locataire est devenu un sujet d’inquiétude, estime Saskia Fiszel. Dans ce climat anxiogène, sans que cela reflète forcément la réalité, certains se sentent comme des prolétaires à la merci d’une forte hausse de loyer ou d’une mise à la porte de leur logement.»