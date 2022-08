Colocation : trouver une chambre est plus facile dans certaines villes que dans d'autres

Certaines villes de l'Hexagone sont très demandées, comme Paris qui est en outre bien plus chère que la moyenne. (Photo d'illustration) (Pixabay / congerdesign)

Pour un étudiant ou un jeune actif, trouver une chambre en colocation peut relever du parcours du combattant dans certaines villes de France. Une étude de la plateforme LocService a listé les communes où ce marché, très en vogue grâce aux avantages économiques que ce type de logement offre, est le plus ou le moins tendu.

La colocation est une manière pratique et très économe de se loger quand on est étudiant ou jeune actif. Moins chère qu'un logement à occuper seule, facilitant les rencontres, elle est privilégiée par les petites bourses. Mais à quelques jours de la rentrée scolaire, de nombreux jeunes risquent d'avoir du mal à trouver une chambre en colocation, rapporte Capital .

La Rochelle, très demandée

En effet, selon une étude de la plateforme spécialisée LocService, trouver une chambre en colocation à Paris est autrement plus compliqué qu'à Amiens ou Nancy. La capitale subit une pénurie de chambres avec une demande de colocation qui surpasse amplement l'offre.

Paris n'est cependant pas la pire ville en la matière. Elle est détrônée par La Rochelle (Charente-Maritime), qui compte 11 dossiers déposés pour une chambre disponible. La capitale suit avec 9,5 demandes par annonce. Viennent ensuite Lyon, Rennes et Metz, avec toujours un taux de demandes très élevé.

Des disparités de loyer

La ville française où il est le plus aisé de trouver une colocation est Saint-Étienne : on n'y compte que 0,51 demande pour une chambre. Le chef-lieu de la Loire est suivi de Nîmes, Nancy, Amiens et Reims. Dans toutes ces villes, la demande n'excède pas une demande pour une chambre, l'équilibre parfait.

En moyenne, le prix d'une chambre en colocation s'élève à 439 € charges comprises, selon l'étude de LocService. Ce tarif diffère évidemment en fonction du secteur géographique : le loyer grimpe à 544 € à Paris et dans l'Ile-de-France alors qu'il tombe à 394 € en région.