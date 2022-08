Climat : de plus en plus d'habitations se dégradent sous l'effet de la canicule et de la sécheresse

Les assureurs devraient dépenser 43 milliards d'euros entre 2020 et 2050 pour indemniser les dégâts liés à al sécheresse. Photo d'illustration. (jodylehigh Pixabay)

Chaleur et sécheresse ont un impact sur les sols et sur les habitations, qui se fissurent. L’indemnisation par les assurances de ce phénomène qui s'intensifie serait, en plus, difficile. La reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle est importante mais ne suffit pas toujours.

Avec les vagues de chaleur qui se succèdent, certains phénomènes insoupçonnés sont à l'origine de dégâts importants. Les habitations sont ainsi de plus en plus nombreuses à cumuler les fissures dans les murs. En cause : la sécheresse qui modifie les sols, explique le site Actu .

Des dommages structurels

Dans la Sarthe notamment, au moins 200 bâtisses seraient touchées par des fissures. Le président de l’association Urgence maisons fissurées Sarthe a évoqué son expérience. « Ça a commencé avec une fissure, en septembre 2018. Malgré la pose d'étais, la maison aujourd'hui est un danger. On l'entend craquer, je n'arrive plus à dormir, et c'est de pire en pire car c'est toute la structure qui est endommagée » , a-t-il témoigné.

Les sols argileux sont davantage concernés car ils « possèdent la propriété de voir leur consistance se modifier en fonction de leur teneur en eau » , précise Géorisques , portail gouvernemental spécialisé dans les risques. Un phénomène de retrait-gonflement : le sol est souple et élastique lorsqu’il est humide mais devient dur et friable lorsqu’il est sec. Près de 10,4 millions de maisons individuelles seraient « potentiellement très exposées » à ce phénomène, selon le ministère de l’Écologie. Le chiffre pourrait même augmenter avec le réchauffement climatique.

Indemnisation difficile

Pour les personnes touchées, il n'est pas toujours facile de se faire indemniser. Il faut d’abord que l’état de catastrophe naturelle soit reconnu dans la commune. Le sinistré a alors dix jours pour avertir son assurance. Là commence généralement une bataille. Car même en état de catastrophe naturelle, rien ne garantit une indemnisation de la part des assurances. Les peuvent aussi ne pas être à la hauteur des travaux à effectuer. « 90 % des sinistrés se battent des années » , a dénoncé l’Association Les Oubliés de la Canicule.

En attendant, la situation continue à se dégrader. Certains demandent un changement de méthode, notamment une étude des sols dès l’apparition d’une fissure. Selon la Fédération française de l’assurance , les indemnisations dues à la sécheresse atteindraient 43 milliards d’euros entre 2020 et 2050.