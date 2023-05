Claude Lelouch obligé de baisser le prix de son manoir de 2 millions d’euros

Affiché au prix de 7,5 millions d’euros en décembre dernier, le manoir normand du réalisateur Claude Lelouch est proposé à 5,2 millions, 5 mois plus tard.

Ce n’est pas parce qu’un manoir normand situé à Tourgéville, dans le Calvados, appartient au réalisateur renommé Claude Lelouch, qu’il a rapidement trouvé preneur. Le cinéaste a décidé de mettre en vente en fin d’année dernière la demeure qu’il avait construite en 2010 et ce afin de s’adonner à de nouvelles réalisations. Affichée au prix de 7,5 millions d’euros en décembre 2022, elle est désormais proposée à 5,2 millions. Comment expliquer une telle baisse de prix en l’espace de 5 mois pour un bien qui a servi comme lieu de tournage pour le troisième volet de la série «Un homme et une femme», nommé «Les plus belles années d’une vie»?

L’agent immobilier en charge de la vente avait pourtant assuré au Figaro en décembre avoir « reçu des offres assez intéressantes», notamment de la part de retraités parisiens. Pour quels motifs n’ont-elles pas abouti? Claude Lelouch les a-t-il finalement refusées? Ou les acheteurs n’ont-ils pas obtenu de crédit? L’envolée des taux pénalise, en effet, même les ménages les plus aisés.

Un terrain inconstructible

Ou est-ce dû à la forme circulaire de la propriété de 472 m² habitables qui peut surprendre de prime abord? Certaines familles ont effectivement rencontré des difficultés à se projeter ici ne considérant pas la propriété assez fonctionnelle. « Cette maison est toute ronde pour que le soleil puisse, en permanence, rentrer à l’intérieur . Au milieu, nous avons mis une piscine pour être constamment isolés les uns des autres tout en étant dans un espace ouvert », expliquait Claude Lelouch sur France 5, en 2014.

« Rien de tout cela », répond au Figaro l’agent immobilier en charge de la vente. Il s’agirait d’« une ventilation des surfaces de foncier cédées », justifie-t-il, sans souhaiter en dire plus. Effectivement, il était possible lorsque Claude Lelouch a acheté le manoir, de construire « 7 ou 8 lots sur la propriété » aux dires de l’agent immobilier en charge de la vente mais, entre-temps, le Plan local d’urbanisme (PLU) a changé et le terrain n’est plus constructible.

Ce qui signifierait, selon un autre agent immobilier contacté par Le Figaro qu’avant la modification du PLU, il était possible de dissocier le terrain du bâti, chose qui serait impossible aujourd’hui, ce qui diminue la valeur du bien de manière considérable. « Il n’y a plus de possibilité d’effectuer une opération immobilière dessus, de le découper pour construire des maisons supplémentaires », souligne-t-il.