Classement des enseignes préférées des Français / iStock.com - Paha_L

Une modification du comportement d’achat

L’étude du cabinet de conseil EY Parthenon effectuée en début d’année et réalisée sur un panel de 10.000 personnes démontre un changement significatif dans les habitudes des consommateurs. Ainsi, 85 % des Français admettent avoir modifié leur comportement d’achat à cause de la hausse des prix. Ils achètent moins, délaissent les grandes marques, notamment dans l’alimentaire, et s’affirment sensibles aux promotions ou aux rabais proposés par les enseignes. Une autre enquête, menée par le cabinet OC&C Strategy consultants et également destinée à classer les enseignes, conforte ce plébiscite des Français pour les petits prix et les enseignes « discount ».

Le discount et « l’image qualité-prix »

Pour EY Parthenon, la chaîne de magasins discount Action prend la tête du classement, avec un « taux de fans » de 45,7 %, juste devant Décathlon (43,6 %) et Leroy Merlin (39,4 %). Pour OC&C, Décathlon, Picard et Grand Frais forment le trio de tête – ces trois enseignes étaient déjà en tête du classement établi par le cabinet de conseil en 2019). Pour Jean-Baptiste Brachet, partner du cabinet OC&C Strategy consultants, ces trois enseignes sont pour les Français « des modèles résilients, dont les propositions aux consommateurs sont robustes et claires, avec une image qualité-prix inoxydable ». En comparaison, la Fnac, qui se plaçait en 2e position en 2023, perd six places. Si l’enseigne reste plébiscitée pour sa qualité de service, selon l’expert, elle pâtit d’une mauvaise image qualité-prix.

Le prix mais pas que...

Sur la seule question du prix, l’étude de OC&C place les modèles « discount » comme Shein, Action et Vinted en tête. Côté rapport qualité-prix, Vinted, Action, Yves Rocher, Decathlon et Aroma-Zone se démarquent et forment le top 5 du classement.

Un net recul du e-commerce

L’enquête de EY Parthenon révèle que les Français restent très attachés aux magasins. Les auteurs de l’étude rappellent que les centres commerciaux ont connu en 2023 une fréquentation de +3,3 % et que les ventes des produits sur Internet ont reculé de 2 %. OC&C dénote également un recul des géants du commerce en ligne. Seule enseigne à sortir concrètement son épingle du jeu : Vinted, la plateforme de vente de seconde main. Au total selon EY Parthenon, 43 % des foyers sondés ont acheté quelque chose sur Vinted en 2023. Les auteurs de l’étude estiment par ailleurs que, plus largement, près de 60 % des foyers français ont acheté un produit de seconde main en 2023.