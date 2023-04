Chômage : vers des modalités d'indemnisation plus strictes pour les chercheurs d'emploi ?

Le premier projet du ministère du Travail comportait des mesures plus strictes que celles finalement appliquées. Photo d'illustration. (Bru-nO / PIxabay)

Emmanuel Macron a laissé entendre dans une récente interview que les règles de l’assurance chômage pourraient évoluer et être durcies. La durée d'indemnisation pourrait encore baisser si le taux de chômage descend sous les 6 %. Un tel changement ne se ferait cependant qu'avec l'accord des organisations patronales et syndicales.

Les règles de l’assurance chômage pourraient devenir encore plus strictes à terme. C'est ce qu'à laisser entendre Emmanuel Macron dans un entretien paru dimanche 23 avril dans Le Parisien . Le chef de l'Etat a évoqué un mécanisme supplémentaire qui aurait pour conséquence de durcir les conditions d'indemnisation, rapporte Capital . Depuis le 1er février 2023, la durée de cette dernière est déjà réduite de 25 % pour les nouveaux inscrits à Pôle emploi.

C'est ce qui est appliqué quand le marché du travail se porte bien. A savoir, quand le taux de chômage est inférieur à 9 % et qu'il diminue, stagne ou n’augmente pas de plus de 0,8 point pendant trois trimestres consécutifs. C'est le cas actuellement avec un taux de chômage s'affichant à 7,2 % à la fin 2022. Dans le cas contraire, la durée d'indemnisation n'est plus diminuée d'un quart et revient à sa longueur initiale.

Changement en dessous de 6 %

Ce système pourrait cependant connaître des modifications. « Tant qu’on est à un niveau de chômage au-dessus de 6 %, le système n’a pas besoin d’être redurci. L’idée est que si on va vers 6 % de chômage, là, il faudrait sans doute un mécanisme qui durcisse encore un peu les règles », a estimé Emmanuel Macron. Dans une première version de son projet de décret d’application de la nouvelle réforme de l’assurance chômage, le ministère du Travail avait d'ailleurs indiqué en décembre 2022 que la durée d’indemnisation serait réduite de 40 % dans le cas d'un taux de chômage inférieur à 6 %.

Cette mesure avait provoqué une levée de boucliers au sein des syndicats, qui avaient obtenu gain de cause. De nouvelles règles, comme celles évoquées par le président de la République, pourraient être promulguées au 1er janvier 2024. Encore faut-il que les organisations patronales et syndicales tombent d'accord sur les modalités d'application.