Chèque énergie : qui sont les 1 millions de bénéficiaires oubliés en 2024 ?

Selon certaines associations de défense des consommateurs, environ 1 million de ménages ont été oubliés lors de la distribution du chèque énergie en 2024. Qui sont-ils, et quels sont leurs recours ?

D'un montant compris entre 48 et 277 euros, le chèque énergie est un dispositif d'aide dont l'objectif est de donner un coup de pouce aux ménages les plus modestes pour le paiement de leurs factures d'énergie ou la rénovation énergétique de leur logement. En principe, son envoi est automatisé. Cependant, la suppression de la taxe d'habitation a eu un effet inattendu sur la campagne de distribution du chèque énergie en 2024 : près d'un million de foyers n'auraient pas reçu cette aide alors qu'ils y étaient éligibles .

Faites-vous partie des bénéficiaires oubliés du chèque énergie ?

En 2023, 5,6 millions de foyers avaient bénéficié du chèque énergie. Cette aide financière, dont le montant peut aller de 48 à 277 euros, a pour objectif d'aider les Français à payer leurs dépenses de gaz, d'électricité, de fioul ou même une partie des travaux de rénovation énergétique réalisés, dans un contexte de franche hausse des prix de l'énergie. En principe, l'envoi de ce chèque est automatisé. Pourtant, certaines associations de consommateurs soulignent que près d'un million de foyers ont été oubliés lors de la campagne 2024.

En effet, l'octroi du chèque énergie était basé sur la taxe d'habitation des ménages, document qui a désormais été intégralement supprimé pour les résidences principales. Ainsi, les foyers qui n'étaient pas éligibles au chèque énergie lors de la campagne 2023, mais qui le sont devenus en 2024, ont été oubliés par l'administration. Cela est notamment le cas des ménages dont les revenus ont baissé entre 2021 et 2022, qui ont eu un enfant en 2022, ou encore qui viennent d'entrer dans la vie active.

Plus précisément, pour être éligible au chèque énergie, le revenu fiscal de référence 2022, inscrit sur la déclaration de 2023, doit être inférieur à 11 000 euros par unité de consommation (UC). Les unités de consommation sont comptées à raison d'une 1 UC pour le premier adulte, 0,5 UC pour chaque personne supplémentaire de 14 ans ou plus et 0,3 UC pour les mineurs de moins de 14 ans. Pour s'éviter des calculs fastidieux, il existe un simulateur d'éligibilité au chèque énergie .

Bon à savoir : vous avez bel et bien reçu un chèque énergie en 2024 ? Il se peut également que vous ayez droit à un montant plus important.

Demander le chèque énergie 2024, mode d'emploi

Le simulateur indique que vous pouvez bénéficier du chèque énergie 2024, ou d'un montant plus important que ce que vous avez déjà reçu ? Dans ce cas, il vous faudra en faire la demande sur le site chequeenergie.gouv.fr dès que le formulaire dédié sera disponible. Cela sera possible à partir du jeudi 4 juillet, et jusqu'au 31 décembre 2024.

Autre option : téléphoner au 0 805 204 805, ou se rendre dans un centre France service. Une fois la demande finalisée, les chèques oubliés devraient être transmis dans les 1 ou 2 mois suivants. Certains documents devront au préalable avoir été fournis, à savoir la copie d'un justificatif d'identité pour le ou les demandeurs, la copie d'une facture ou d'une attestation d'un fournisseur d'énergie de moins de trois mois, et le nom, prénom, date de naissance et numéro fiscal du ou des demandeurs.