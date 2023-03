Chèque énergie : la date de versement de cette aide repoussée de plusieurs semaines

(Crédit photo: © Pixavril - stock.adobe.com)

Habituellement, le chèque énergie parvient aux foyers éligibles avant la fin du mois de mars. Mais cette année, il faudra patienter un peu plus longtemps pour obtenir ce coup de pouce financier. Les premiers versements arriveront le 21 avril.

En 2023, ce sont 5,8 millions de foyers qui vont recevoir un chèque énergie d'un montant allant de 48 à 277 euros. Mais pour en profiter, il faudra se montrer un peu plus patient que prévu. Confronté à l'encombrement de l'Agence de services et de paiement, le gouvernement a ainsi annoncé le report de la date de versement au mois d'avril. Quand sera effectivement réalisé le paiement de cette aide, très attendue en période de hausse des prix de l'énergie ?

Un paiement qui interviendra à compter du 21 avril

En règle générale, les chèques énergie sont envoyés aux bénéficiaires de ce dispositif avant la fin du mois de mars. En 2022, l'envoi était ainsi intervenu à compter du 30 mars. Toutefois, cette année, les délais vont être allongés de plusieurs semaines. La raison avancée par le ministère de la Transition énergétique ? L'Agence de services et de paiement, ou ASP, a été confrontée à une forte augmentation d'activité, liée à la multiplication des dispositifs d'aide exceptionnels.

En effet, et bien que l'augmentation des prix de l'énergie soit limitée par l'Etat grâce au bouclier tarifaire, les ménages doivent faire face à des dépenses de plus en plus importantes. Des coups de pouce exceptionnels ont donc été mis en place, à l'image de l'indemnité carburant, du chèque fioul, du chèque bois ou du chèque énergie exceptionnel dont le montant varie entre 100 et 200 euros, et qui concerne 12 millions de foyers. Autant de dispositifs qui ne sont pas automatiques, et qui nécessitent donc une forte mobilisation des équipes de l'ASP, expliquant le retard pris dans le traitement des versements par rapport aux années précédentes.

Après une période d'incertitude sur la date de l'envoi du chèque énergie, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a finalement précisé que celle-ci interviendrait "à partir du 21 avril". Le décalage entre la date habituelle et la date effective de paiement sera donc de quelques semaines "en raison d'une charge de travail exceptionnelle". Le chèque énergie 2023 pourra ensuite être utilisé jusqu'au 31 mars 2024 "pour payer sa facture d'électricité, de gaz, de bois, toutes les énergies qui servent à vous chauffer", ajoute la ministre de la Transition énergétique.

Un chèque énergie d'un montant moyen de 149 euros

Pour percevoir le chèque énergie, nul besoin d'en faire la demande : celui-ci est envoyé automatiquement aux foyers éligibles. Le montant de cette aide varie entre 48 et 277 euros, en fonction du Revenu fiscal de référence du foyer (RFR) par unité de consommation. En moyenne, la somme versée aux 5,8 millions de foyers éligibles est de 149 euros. L'objectif de ce dispositif est d'offrir un soutien au règlement des factures d'énergie, alors même que l'addition est de plus en plus salée, tant pour l'électricité, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, le bois et le fioul domestique.

Pour les Français qui sont dans l'attente du paiement du chèque énergie de 2023, il peut être opportun de vérifier l'utilisation effective de ce dispositif version 2022. En effet, la date limite de son emploi est fixée au 31 mars 2023. Au-delà, l'argent reçu sera définitivement perdu. En août 2022, seuls 66,6 % des bénéficiaires avaient déjà utilisé leur chèque énergie, contre 81,07 % en août 2021. Il reste donc potentiellement encore de nombreux chèques à utiliser rapidement dans l'attente de l'aide financière au titre de l'année 2023.