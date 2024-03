Chèque énergie : département par département, quand allez-vous recevoir cette aide de 277 euros maximum ?

Les chèques énergie seront envoyés entre le 2 et le 25 avril. (illustration) (TBIT / PIXABAY )

Bonne nouvelle pour près de 6 millions de ménages français. Les chèques énergie, ce dispositif lancé en 2017 pour aider les Français à payer leurs factures énergétiques, vont être distribués par voie postale tout au long du mois d'avril en quatre vagues. Pour rappel, cette aide de 48 euros minimum s'élève à 149 euros en moyenne et peut atteindre 277 euros pour les ménages aux revenus les plus modestes. Elle devra être utilisée auprès d'un fournisseur d'énergie avant le 31 mars 2025.

Entre le 2 et le 5 avril

Les premiers bénéficiaires vont recevoir leur chèque entre le 2 et le 5 avril. Voici les départements concernés : Indre, Ardennes, Bas-Rhin, Haute-Marne, Aisne, Nord, Seine-Saint-Denis, Orne, Creuse, Lot-et-Garonne, Dordogne, Ariège, Aude, Pyrénées-Orientales, Tarn-et-Garonne, Gard, Vaucluse, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Mayotte, Martinique et Saint-Martin.

Entre le 8 et le 12 avril

La seconde vague aura lieu entre 8 et le 12 avril et concernera les habitants des départements suivants : Allier, Cantal, Drôme, Loire, Ardèche, Haute-Loire, Nièvre, Haute-Saône, Yonne, Saône-et-Loire, Territoire de Belfort, Côtes-d’Armor, Loir-et-Cher, Cher, Corse, Vosges, Aube, Marne, Meuse, Somme, Vienne, Corrèze, Deux-Sèvres, Haute-Vienne, Charente-Maritime, Landes, Charente, Seine-Maritime, Calvados, Manche, Lozère, Hautes-Pyrénées, Tarn, Hérault, Aveyron, Lot, Gers, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Mayenne, Sarthe, Vendée et Maine-et-Loire.

Entre le 16 et le 19 avril

Ce sera ensuite au tour des départements suivants du 16 au 19 avril : Savoie, Puy-de-Dôme, Jura, Côte-d’Or, Doubs, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan, Indre-et-Loire, Loiret, Eure-et-Loir, Moselle, Bas-Rhin (2e envoi), Oise, Val-d'Oise, Pyrénées-Atlantiques, Gironde, Normandie, Eure, Loire-Atlantique, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Bouches-du-Rhône, Alpes-Maritimes et le Var.

Entre le 22 au 25 avril

Les derniers servis seront les habitants de ces départements : Isère, Ain, Rhône, Haut-Rhin, Île-de-France, Paris, Haute-Savoie, Seine-et-Marne, Yvelines, l’Essonne, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Deux-Sèvres (2e envoi) et Haute-Garonne.