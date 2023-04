Chèque énergie 2023 : premiers envois le 21 avril pour les bénéficiaires du Pas-de-Calais

Il se passe en général deux à quatre jours entre l'envoi des chèques-énergie et leur réception par les destinataires. Photo d'illustration. (RI / Pixabay)

Après un léger retard, la campagne d'envoi des chèques énergie va être lancée par le gouvernement. Les premiers chèques vont être envoyés le 21 avril 2023. La campagne va se poursuivre jusqu'au 30 mai 2023. Les dates d'expédition des chèques dépendent des départements de résidence.

Le gouvernement vient d'annoncer le lancement de la campagne d'envoi des chèques énergies à leurs bénéficiaires à partir du vendredi 21 avril 2023. Mais les dates d'expédition varient en fonction des départements, explique Capital . Pour rappel, le chèque énergie concerne les 20% de ménages les plus modestes, soit 5,8 millions de Français. Pour en bénéficier il faut que le revenu fiscal de référence (RFR) soit inférieur à 10 800 euros pour une personne seule.

Le montant du chèque est variable entre 48 et 277 euros en fonction de ce revenu fiscal de référence. Il permet de régler ses factures de gaz, d’électricité ou de tout autre moyen de chauffage, comme le bois ou le fioul. L’envoi se fera par courrier jusqu’au 30 mai 2023 pour les personnes concernées. « Les délais entre l’envoi des chèques énergie et leur réception au domicile du bénéficiaire sont en général compris entre 2 et 4 jours » , a rappelé le gouvernement.

L'envoi des chèques commencera le 21 avril 2023 par le Pas-de-Calais et se terminera le 30 mai pour les bénéficiaires habitant dans les Côtes-d'Armor, l'Eure-et-Loir, la Réunion, les Alpes-de-Haute-Provence et les Hautes-Alpes. Il est important de souligner que l'envoi est automatique et que les foyers concernés n'ont aucune démarche à réaliser. Enfin, pour utiliser ces avoirs, il faut payer sa facture en ligne ou adresser directement le chèque à son fournisseur d'énergie.