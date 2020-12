Cheminée, parquet, statue, vieux portails : combien coutent les décors anciens ?

Cheminée en marbre, de style Louis XV, en vente chez Origines. (© Origines)

Un parquet ancien et patiné, une cheminée Louis XVI, des portes du XVIIIe, un vase en fonte du XXème : décorez votre maison ou votre jardin avec des produits anciens grâce aux ventes aux enchères.

Que l'on habite un corps de ferme, une maison bourgeoise XIXe ou un loft tout pimpant, nous sommes de plus en plus nombreux à rechercher des matériaux anciens pour personnaliser nos intérieurs.

Une quête à portée de main car, dans les ventes aux enchères, chez les brocanteurs et marchands spécialisés, on trouve de tout et à tous les prix selon l'état des matériaux et leur ancienneté. En plus du charme qu'ils apportent, ils sont aussi facteurs de plus-value.

Parquets et sols à tous les prix

Le parquet aux larges lattes des XVIIe et XVIIIe siècles est la mode depuis dix ans. Il faut compter entre 100 et 350 euros le mètre carré selon l'état, l'ancienneté et l'essence : «On peut acheter des surfaces assez importantes de parquet large. En revanche, trouver plus de 50 mètres carrés de parquet Versailles est plus compliqué car il est rare», explique Samuel Roger, de la maison Origines, spécialiste d'antiquités.

Il faut compter de 300 à 1.000 euros le mètre carré pour ce parquet stylé, sélectionné et prêt à poser. Il est plus facile de trouver des parquets Versailles ou en point de Hongrie datant du XIXe siècle. Évidemment, ils sont aussi moins chers. En avril 2019, lors d'une vente à Drouot, 72 mètres carrés de parquet Versailles en chêne datant des XIXe et XXe siècle ont été adjugés 6.200 euros, soit 86 euros le mètre