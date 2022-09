Chauffage : à combien se chauffent en moyenne les Français pendant l'hiver ?

Alors que le gouvernement conseille depuis plusieurs jours d'avoir une température intérieure de 19 degrés pour réaliser des économies d'énergie, les Français ont des habitudes de chauffage un peu plus élevées, selon les dernières études.

C'est devenu un mantra. Depuis quelques jours, le gouvernement a commencé une large campagne de communication en vue de l'hiver prochain. Période au cours de laquelle la crise énergétique menace les Français de coupures si les approvisionnements en gaz et en électricité ne sont pas suffisants . Objectif : tenter de convaincre ces derniers de garder une température intérieure à 19 degrés. Et ce, afin de faire des économies à la vue de la hausse des prix du gaz ou de l'électricité. Sans ces restrictions, le pays devra «aller vers quelque chose de plus coercitif, un plan de sobriété renforcé, voire de rationnement», selon les mots d'Emmanuel Macron, en conférence de presse ce lundi. Alors qu'en est-il des Français ? Devront-ils beaucoup changer leurs habitudes pour faire face aux enjeux énergétiques actuels ? Pas vraiment, selon les dernières enquêtes sur la question.

Une étude Ifop pour la société d'hydrocarbures Eni , publiée en novembre 2018, montrait que la température moyenne des Français dans leur maison était de...20,2 degrés. Soit 1,2 point de plus que la recommandation du gouvernement. 74% des sondés se plaçaient d'ailleurs entre 19 et 21 degrés, le reste se situait entre deux «extrêmes» : 15 et 25. Dans son étude, l'institut évoquait également les «fans de la fraîcheur à domicile» : 9% des Français aimaient vivre entre 15 et 18 degrés. Eux n'auront pas besoin de faire d'effort cet hiver. À l’inverse des 17% de Français «accros à la chaleur» , qui ont une température domiciliaire entre 22 et 25 degrés. Ces derniers sont les premiers concernés par les appels répétés de l'exécutif.

Différence entre les hommes et les femmes

À noter également, une légère différence entre les hommes et les femmes. Si les premiers préfèrent vivre autour de 20 degrés, les secondes sont satisfaites vers 20,4. Les plus jeunes (18-24 ans) quant à eux, se situaient également un peu au-dessus de la moyenne : 20,6 degrés. Mais pour Engie, les températures ambiantes optimales dépendent aussi de la pièce. Pour faire des économies d'énergie; le groupe industriel français affirmait en 2021 que le salon, la salle à manger et la cuisine devaient être dans une atmosphère de 19 degrés. Si la chambre doit être à 16 degrés, la salle de bain peut varier entre 17 et 22 degrés.

Mais selon l'Ifop, les températures intérieures voulues ne suivraient pas de façon décroissante le climat local. Autrement dit, lorsque les habitants de la région PACA souhaitaient maintenir une ambiance de 20,6 degrés, les Bretons voulaient garder, à leur domicile, un environnement de 19,8 degrés. Façon d'installer une température intérieure qui se rapproche le plus du climat régional. Dans ses recommandations, Engie indique que «réduire de 1 degré le chauffage fait baisser la consommation énergétique de 7 % et inversement». Et d'ajouter : «Pendant la nuit, dans les pièces à vivre inutilisées ou en cas d'absence pendant la journée, 16 degrés suffisent voire même 12°C, en cas d'absence prolongée...»

Si certains devront faire des économies dans les prochains mois, il n'est pas sûr que les Français suivent ces recommandations à la lettre. Une étude OpinionWay publiée en 2016 indiquait que 56% des Français avaient froid l'hiver malgré l'utilisation de leur chauffage. Point positif, seul 1 sondé sur 5 augmentait la température intérieure. 80% des Français s'habillaient plus chaudement ou s'enveloppaient d'un plaid sinon d'une couverture.