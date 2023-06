Chaudières à gaz: mais pourquoi l’exécutif tient à les faire disparaître?

Les chaudières à gaz sont dans le viseur du gouvernement. Déjà interdites dans les maisons individuelles neuves, elles pourraient le devenir rapidement dans l’ancien.

Les chaudières à gaz ont du plomb dans l’aile. Le gouvernement lance une concertation jusqu’au 28 juillet avec des élus et des professionnels afin d’envisager une interdiction de l’installation de chaudières à gaz neuves , a indiqué lundi le ministère de la Transition énergétique. Il ne s’agirait « pas d’une obligation de remplacement » et l’évolution serait « très progressive », tente de rassurer le gouvernement. « Les usagers qui se chauffent au gaz continueront à se chauffer au gaz mais c’est au moment de changer leur chaudière, parce qu’elle tombe en panne ou parce que le prix du gaz devient trop élevé, qu’ils ne pourront plus la remplacer par une chaudière à gaz », explique Audrey Zermati, directrice de la stratégie d’Effy, société spécialisée dans la rénovation énergétique. Il faut savoir que 12 millions de consommateurs disposent d’une chaudière à gaz pour le chauffage ou pour l’eau chaude, neuf et ancien confondu. Pour quelles raisons les chaudières à gaz sont-elles autant décriées alors qu’elles sont utilisées par tant de consommateurs?

Tout d’abord, parce que « le gaz représente 60% des émissions de gaz à effet de serre dans le résidentiel sachant que le bâtiment c’est 25% des gaz à effet de serre en France », chiffre Audrey Zermati. Une chaudière à gaz ne respecte donc pas les exigences réglementaires en matière d’émissions de gaz à effet de serre, en raison de son fort impact carbone. Le gaz est même le deuxième mode de chauffage le plus polluant après le fioul. Or, comme l’explique Arthur Bernagaud, responsable des solutions pour les particuliers chez Hellio, également spécialisé dans la rénovation énergétique, l’Europe s’est fixé un objectif de « réduction des gaz à effet de serre de 40% d’ici 2027. »

Ensuite, le contexte géopolitique pèse dans la balance. «Le gouvernement a en tête la souveraineté du gaz et sa disponibilité. Il veut réduire la dépendance de la France au gaz russe », ajoute Arthur Bernagaud. Un peu moins de 20% de notre consommation de gaz provient de la Russie. Or, avec la guerre en Ukraine, le risque de manquer de gaz s’est fait menaçant. L’invasion de l’Ukraine par la Russie a entraîné des sanctions des pays occidentaux. De ce fait, les livraisons de gaz de la Russie à l’Union Européenne sont devenues plus qu’incertaines.

Un prix plus élevé pour les autres modes de chauffage

Toutefois, la pilule va avoir du mal à passer auprès des particuliers. Une chaudière à gaz neuve coûte environ 4000 euros contre 8000 à 12.000 euros pour une pompe à chaleur air-eau ou entre 10.000 et 15.000 euros pour une chaudière biomasse, rappelle Arthur Bernagaud. Un prix d’achat élevé donc pour une pompe à chaleur. Cependant la différence serait rentabilisée en moins de 5 ans, la facture diminuant de 30% par rapport à une chaudière biomasse, assure Audrey Zermati.

Depuis le 1er janvier 2022 déjà, les chaudières à gaz sont interdites pour toutes les constructions neuves individuelles. L’objectif? Les remplacer par des pompes à chaleur essentiellement. L’interdiction des chaudières à gaz n’était pas à l’ordre du jour dans les logements anciens jusqu’ici, comme l’affirmait Olivier Klein, le ministre délégué chargé de la Ville et du Logement. « L’objectif qui est le nôtre est de produire une énergie la plus décarbonée possible (...) mais il n’y a pas à ce jour d’objectif d’interdiction de la production de chauffage et de l’eau chaude sanitaire dans le logement ancien », avait-il déclaré à l’Assemblée nationale, lors de la séance de questions au gouvernement en avril dernier. Depuis, la donne semble avoir changé puisqu’une interdiction pure et simple de l’installation de chaudières à gaz est envisagée. « La construction neuve est très faible au regard du renouvellement du parc. Le gros de l’enjeu c’est l’existant », justifie Audrey Zermati.