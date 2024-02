Chaque Français a une dette immobilière de plus de 91.000 euros

INFOGRAPHIES - Les dettes immobilières des ménages ne cessent de décroître. La Banque de France reconnaît qu’aucune augmentation de surendettement n’a été enregistrée.

C’est le bon côté de l’envolée des taux de crédit immobilier . Elle a certes plombé les demandes de prêts mais a aussi réduit le poids de la dette immobilière des Français. D’un peu moins de 40% de l’endettement total en 2017, il est passé à 27% aujourd’hui, selon la Banque de France. Une bonne nouvelle pour les emprunteurs alors que les prix et les taux entament des baisses modérées . De nature à envisager un desserrement du crédit?

Contactée par Le Figaro , la Banque de France n’a pas souhaité faire de commentaires. Mais tout à laisse à penser qu’elle répondrait par la négative et considérerait qu’il n’est pas temps de modifier une politique - de resserrement du crédit - qui semble donc porter ses fruits. À savoir désendetter les emprunteurs. Car c’est l’argument que l’institution bancaire répète à l’envi pour expliquer ses mesures drastiques: les Français sont surendettés .

Les Français accros aux crédits à la conso

Qu’en est-il dans la réalité? Depuis cinq ans, l’endettement immobilier médian des ménages se stabilise autour de 91.000 euros (l’endettement immobilier moyen avoisine les 110.000 euros) (voir ci-dessous). Sans surprise, c’est en Île-de-France, que la dette est la plus élevée, devant la Corse et la Normandie (voir ci-dessous). Mieux, en cinq ans, les dettes immobilières des ménages surendettés ont été divisées par deux, à 1,1 milliard d’euros. C’est la Banque de France elle-même qui le reconnaît, dans son dernier rapport publié sur le sujet. « La dynamique de la croissance des nouveaux crédits à l’habitat jusqu’en 2022 ne s’est pas traduite par une augmentation du surendettement des ménages qui ont souscrit ces prêts immobiliers », analyse l’institution bancaire. A contrario, les Français s’endettent de plus en plus via des crédits à la consommation dont le poids dans l’endettement total, repart à la hausse (voir ci-dessous).

En attendant un hypothétique desserrement du crédit, les ménages seront heureux d’apprendre que les taux poursuivent leur baisse. En janvier, de « fortes baisses et généralisées » ont été enregistrées par le courtier Meilleurtaux. Sur 20 ans, les taux s’établissent à 4,05% (avant négociation) - contre 4,45% en décembre - et peuvent tomber à 3,69% pour les meilleurs profils. Sur 25 ans, la moyenne s’établit à 4,18% - contre 4,60% un mois plus tôt - et le meilleur taux s’élève à 3,77%. « Il n’est plus rare de voir des dossiers de prêt se financer autour de 3,8%/3,9% , affirme Maël Bernier. D’excellents profils peuvent espérer décrocher autour de 3,6% .» Et en février? Une stabilisation des taux est attendue. « Le gros du mouvement baissier est sans doute terminé pour quelques semaines », alerte cette experte du courtage. Preuve que la baisse des taux , bien engagée, se fera sans doute par paliers.