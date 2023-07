Changer d’assurance en cours de prêt, ce sont les quadras qui en profitent

Grâce à la loi Lemoine qui vient de fêter son premier anniversaire, les emprunteurs peuvent changer d’assurance de prêt à tout moment. Une aubaine qui semble avoir séduit les quadragénaires plus que les trentenaires.

La loi Lemoine a récemment soufflé sa première bougie. Entrée en vigueur le 1er juin 2022, elle permet aux emprunteurs de changer d’assurance à tout moment pour son prêt immobilier, sans frais. Avant, les emprunteurs devaient attendre la date anniversaire de leur contrat avant de pouvoir faire jouer la concurrence et de souscrire une assurance moins chère, soit une unique fois par an. Plus besoin de craindre de rater le coche désormais, l’assurance est résiliable à tout moment.

L’objectif de la proposition de loi est d’introduire davantage de concurrence dans le secteur bancaire. Les assurances emprunteurs, qui permettent de couvrir le remboursement des échéances au cas où les acquéreurs seraient dans l’incapacité de les payer eux-mêmes leur crédit, pèseraient quelque 6 milliards d’euros par an, selon le rapport de la commission mixte paritaire. Et ce sont environ 6 à 7 millions de particuliers qui sont concernés. Au début, seuls les nouveaux crédits étaient concernés et depuis le 1er septembre 2022, tous les crédits en cours sont intégrés.

En moyenne, l’assurance pèse un tiers du coût global d’un crédit immobilier , soit la deuxième dépense après les intérêts, selon le courtier Magnolia.fr. « La Loi Lemoine est clairement la Loi pouvoir d’achat pour les ménages », commente Maël Bernier, porte-parole du courtier Meilleurtaux. « Le fait de souscrire une assurance externe c’est même souvent la seule option pour rester sous le taux d’usure et obtenir son crédit », assure Astrid Cousin de Magnolia.fr.

Un gain de plus de 23.000 euros

Un an après, quel est le bilan? La loi Lemoine reste encore méconnue des emprunteurs: 66 % des personnes interrogées savent qu’elles peuvent résilier leur assurance à tout moment pour en changer. En revanche, l’existence du texte et ses modalités sont seulement connues de 11 % des répondants, selon une étude réalisée par PwC pour Assurly, spécialisée dans l’assurance emprunteur. Meilleurtaux note 100.000 demandes de changement d’assurance à tout moment parmi ses dossiers de septembre à juin. Les femmes et hommes au foyer ainsi que les répondants les plus jeunes (30 à 39 ans) possèdent le moins de connaissances sur la nouvelle loi. D’ailleurs, alors qu’elle pensait que les plus jeunes seraient les premiers à se précipiter sur cette possibilité de sélectionner l’offre d’une autre banque afin de diminuer le montant des mensualités, Maël Bernier a calculé l’âge moyen des emprunteurs qui ont profité de cette opportunité. Il s’élève à 45 ans, ce qui montre bien que les plus jeunes ne profitent pas tellement de cette opportunité.

« Les emprunteurs de 45 ans ont signé leur contrat quand les taux étaient bas sans trop regarder le taux de l’assurance. Aujourd’hui, ils profitent de cette aubaine », explique-t-elle. Ils sont en général titulaires d’un prêt initial d’environ 230.000€ sur une durée de 24 ans, soit 287 mois. Il leur reste encore 17 ans en moyenne (205 mois) pour s’acquitter de leur crédit au moment où ils changent d’assurance. Le gain mensuel moyen selon les dossiers Meilleurtaux est de 115 euros, soit un gain total de 23.575 euros (115 x 205). « Même à 45 ans, on peut faire des économies considérables », souligne Maël Bernier. Pour un emprunteur entre 30 et 35 ans, le gain mensuel tourne autour des 100 euros et pour un emprunteur de 30 ans pile, autour de 85 euros.