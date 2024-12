Cette ville est prête à verser 5000 euros pour aider les jeunes à acheter un logement

Mairie de Marolles Les Braults (Crédit photo: Em301095 - Wikimedia commons)

Vous avez moins de 40 ans et êtes primo-accédant? Une commune offre un coup de pouce aux jeunes qui viennent s'installer sur son territoire. Une aide gonflée si ces jeunes ont des enfants de moins de 15 ans.

« Votre commune se mobilise pour aider les jeunes à accéder à la propriété .» Une aide financière de 5000 euros à laquelle s'ajoutent 1000 euros par enfant de moins de 15 ans est octroyée par une ville pour attirer les jeunes . Seuls critères à remplir? Avoir moins de 40 ans, ne pas être déjà propriétaire et avoir un projet de construction ou d'acquisition dans cette commune. Aucune condition de ressources n'a été fixée.

Cette mesure a été adoptée à l'unanimité lors du dernier conseil municipal du 14 novembre ( page 6 du procès-verbal ) et sera mise en place le 1er janvier 2025. Cette aide, qui sera versée à la remise des clés, a pour but « d'attirer des jeunes ménages sur le territoire communal qu'ils aient un projet de construction ou d'acquisition » mais aussi de « déclencher des projets d'acquisition dans l'ancien sur des biens vacants ou en vente depuis un certain temps ». Elle permettra également de « maintenir le bon fonctionnement de nos services publics (écoles, garderie…), de nos entreprises et commerces ainsi que plus généralement la vitalité et le dynamisme communal par l'installation durable de familles avec enfants », comme indiqué dans le procès-verbal du dernier conseil municipal.

Les ménages pourront acheter un logement neuf ou ancien parmi les biens publics appartenant à la commune (terrain ou bâtiment) mais aussi les bâtiments (hors terrain à bâtir) du secteur privé. « Aujourd'hui, il faut avoir un budget de 200.000 euros pour acheter un terrain dans le privé et y faire construire une maison, c'est une somme qui peut être difficile à trouver », souligne le maire. « Cette offre n'est pas réservée qu'aux nouveaux venus. Tout primo-accédant qui investit et veut devenir propriétaire est concerné, s'il a moins de 40 ans », explique au Figaro le maire, Francis Belluau . Y compris les personnes vivant déjà dans la commune. Une clause anti-spéculative est également prévue: les acquéreurs devront s'engager à ne pas louer leur bien et à ne pas le vendre dans les 5 ans (sauf si une dérogation leur est accordée).

Une enveloppe de 30.000 euros par an

Pour quelle raison la commune donne-t-elle un coup de pouce aux jeunes? La population est vieillissante , avec plus de 550 habitants qui ont plus de 70 ans. La municipalité a effectivement commandé une étude sur le logement et les types de populations en 2023, qui révèle que « des logements sont vacants dans de nombreuses rues du bourg, presque toutes». «On a enquêté auprès des propriétaires pour savoir pour quelle raison ils ne sont pas habités et pourquoi ils ne sont pas loués. Il peut s'agir d'histoire de famille ou de bâtiment insalubre appartenant à des personnes âgées qui n'ont pas envie de se lancer dans des opérations de mise aux normes . Si cette opération peut permettre de vendre des maisons vacantes dans le bourg, c'est mieux que de les voir fermées », explique le maire. De plus, deux classes ont fermé depuis 2020. « On avait pensé à baisser le prix de vente de certains terrains pour les primo-accédants, mais la loi n'y est pas favorable », partage Francis Belluau.

Pour le moment, le Conseil municipal a prévu une enveloppe de 30.000 euros par an pour ce dispositif. Ce budget pourra être gonflé si l'opération fonctionne à plein régime, « si on est victime de notre succès », comme le dit le maire, et le dispositif pourra être pérennisé. Cette commune prête à mettre la main au porte-monnaie pour que des jeunes viennent s'installer sur son territoire, c'est Marolles-les-Braults, dans la Sarthe (72), non loin du Mans.