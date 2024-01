Cette ville en zone inondable ne trouve plus d’assureur pour ses logements

En cas de sinistre, la commune bretonne de Guipry-Messac (35) devra sortir le porte-monnaie. Aucune compagnie d’assurance ne veut prendre le risque de couvrir une zone inondable.

« Aucune compagnie ne veut nous prendre en charge », s’inquiète Thierry Beaujouan, maire de Guipry-Messac en Ille-et-Vilaine (35). Et ce n’est pas faute d’avoir contacté plusieurs compagnies d’assurance. Le motif de ce refus? La commune a essuyé plusieurs catastrophes naturelles l’an passé, ce qui rend les assureurs frileux. La Vilaine était sortie de son lit, gonflant de plusieurs mètres. La commune est effectivement inondable , ce qui ne rassure pas les compagnies d’assurance. Depuis le 1er janvier, le parc immobilier de la commune n’est plus assuré. Si un arbre s’abat sur le toit d’une école, ce sera à la collectivité de payer les frais.

Des franchises qui atteignent des montants records

« C’est bien simple, on s’assure nous-mêmes », déclare le maire à Ouest-France . Jusqu’au 1er janvier, la commune avait souscrit un contrat avec un assureur mais il a pris fin, l’assureur ayant cessé son activité sur ce créneau. Il s’interroge sur la pertinence de faire fonctionner des services au sein de bâtiments municipaux qui ne sont plus couverts par une compagnie d’assurance. Le maire a envoyé un courrier au préfet: « Comment les communes feront-elles si un sinistre tel qu’un incendie venait à détruire l’un de leurs bâtiments? ».

De même, la commune de Guignen, située dans le même département, s’est également retrouvée sans assurance. La maire avait alors menacé de limiter voire d’interdire l’accès au public de certains bâtiments communaux. La commune a finalement reçu une unique proposition d’un assureur qu’elle a été forcée d’accepter. Avec une flambée de 230% des cotisations, à la clé. La franchise des assurances (la somme restant à la charge de l’assuré après un sinistre), est ainsi passée de 750 euros à 25.000 euros. « Pour l’église, elle est d’un million d’euros, et encore, il y a des conditions de plafonnement », s’étrangle Pascal Monnier, adjoint au maire.

Selon France Assureurs, le montant des sinistres dus aux événements naturels en France pourrait atteindre 143 milliards d’euros en cumulé entre 2020 et 2050, soit une augmentation de 93 % (ou 69 milliards d’euros de plus) par rapport à la période 1989-2019. Le nombre d’assureurs qui ne voudra plus couvrir les zones où le risque inondation est certain, ne fera sûrement qu’augmenter. « Tous les cinq ans, le coût des risques climatiques est multiplié par deux . Si nous n’agissons pas, à un horizon 2050, le monde sera devenu inassurable », a prévenu Pascal Demurger, directeur général de la Maif, il y a un an .