Cette villa où a été tourné un film mythique d’Hitchcock est à vendre

Pour 3,6 millions d’euros, vous pouvez devenir propriétaire de la bastide qui a vu Cary Grant et Grace Kelly échanger un baiser dans

Avis aux fans de cinéma ! Une magnifique bastide située à Saint-Jeannet, à 20 kilomètres de Nice, qui a été le théâtre du langoureux baiser final échangé par Cary Grant et Grace Kelly, dans le film La Main au collet, d’Alfred Hitchcock, en 1954, est à vendre pour 3,6 millions d’euros.

L’intérieur de la villa Les Bolovens a été intégralement reproduit à l’identique pour réaliser le reste du tournage en studio. Les scènes tournées en extérieur ont toutefois été réalisées sur site. La propriété offre en effet une vue plongeante sur le littoral et sur le village de Saint-Jeannet, un décor paradisiaque idéal. Le film donne à voir les splendeurs de la Côte d’Azur, le marché aux fleurs de Nice, les oliviers situés dans l’arrière-pays ainsi que les collines de Saint-Jeannet. Construite en 1935, elle comprend une habitation principale de plus de 360 m² et une maison d’invités de 85 m², un terrain de 5000 m², trois terrasses et une spacieuse piscine. Elle est ainsi composée de 12 pièces dont 7 chambres et 8 salles de bains.

L’abri d’un cambrioleur à la retraite

« Au fils des ans, les propriétaires ont veillé à conserver l’authenticité des lieux et presque 70 ans après le tournage de «La Main au Collet» le décor que l’on découvre en ouvrant les portes de la villa Les Bolovens est inchangé, offrant un saut dans le temps qui ne fait qu’ajouter à l’attrait de cette bastide », s’émerveille Nicolas Benbassat, négociateur en charge de la vente des Bolovens chez Côte d’Azur Sotheby’s International Realty, spécialisé dans l’immobilier de prestige.

La bastide est ainsi porteuse d’une histoire exceptionnelle, où la Côte d’Azur est entrée dans la légende du cinéma. Cary Grant incarne John Robie, un cambrioleur à la retraite, soupçonné d’avoir recommencé à voler des bijoux. Alors qu’il profitait paisiblement de sa villa fleurie, il doit prouver que l’auteur des cambriolages n’est pas lui. Quant à Grace Kelly, elle incarne Frances Stevens, une femme séduisante qui ne laissera pas John Robie de marbre, son tout dernier rôle pour Hitchcock. Le film a reçu l’Oscar de la meilleure photographie en 1956 et a été nommé dans la catégorie «meilleurs décors». « Les futurs propriétaires de cette sublime villa acquerront à la fois un bien exceptionnel où le charme de l’ancien a été conservé tout en y apportant le confort nécessaire à la vie actuelle mais aussi une part d’un chef-d’œuvre cinématographique . Le caractère exceptionnel est ici immobilier et historique », conclut Nicolas Benbassat.

