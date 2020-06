Cette villa d'architecte serait un parfait repaire de méchant dans James Bond

Inspirée par le célèbre architecte Frank LLoyd Wright, cette villa à 10 M$ dispose d'un accès bateau et hélicoptère et est installée sur une île en forme de cœur.

Pour moins de 10 millions de dollars (9,95 exactement soit 8,8 millions d'euros), vous pouvez désormais vous mettre dans la peau d'un abominable vilain que l'on retrouve immanquablement dans les films de James Bond. Sur le lac Mahopac, dans l'État de New-York, une villa est vendue avec Petre (ou Petra selon les appellations) Island, une île privée en forme de cœur. Ajoutez-y une arrivée en bateau ou, mieux, sur l'héliport du toit de la villa (à 15 mn de New York), et le tableau est presque complet.

Pour couronner le tout, cette demeure dispose d'une signature prestigieuse mais légèrement controversée. C'est le célèbre architecte Frank Lloyd Wright qui avait dessiné les lieux de ce qui devait être sa plus grande villa (500 m²) mais son client qui avait acheté l'île s'est rendu compte, en 1949, qu'il ne pourrait financer ce chantier pharaonique. Il s'est donc contenté d'une structure beaucoup plus modeste de 110 m² qui fait aujourd'hui office de dépendance de la demeure principale.

Pierres brutes

Ce n'est qu'en 2007 que le nouveau propriétaire de l'île a voulu mener à bien le projet en s'appuyant sur les dessins originaux de l'architecte et en recourant aux services d'un architecte bon connaisseur de l'œuvre de Wright. Mais cela n'a pas suffi à convaincre la Fondation Frank Lloyd Wright pour faire figurer ce bâtiment parmi les créations du maître, la fondation estimant que certains choix esthétiques et de construction sont discutables.

Toujours est-il que l'on retrouvera sur place quelques thèmes chers à l'architecte et qui sont aussi des classiques des repaires de méchant. Il y a notamment ce mélange avec la nature entre les pierres brutes laissées çà et là et cette terrasse monumentale qui s'avance largement sur le lac. À la manière de Fallingwater House, l'une des créations les plus célèbres de Wright, on retrouve ici un porte-à-faux mais il est bien plus important: la terrasse dépasse de 8,5 mètres du bâtiment contre 4,5 mètres dans son chef-d'œuvre. L'ensemble est aussi très géométrique avec ses grandes fenêtres en bandeau et ses ouvertures de toit triangulaires.

Et pour ceux qui rechignent sur le prix, sachez que la villa, qui avait déjà été mise en vente en 2018, affichait un tarif 20% plus élevé, soit 12,9 millions de dollars (11,4 millions d'euros). Et pour que ce (petit) plaisir soit encore plus accessible, son propriétaire propose de louer la villa au mois à «prix d'ami»: 40.000 dollars (!), soit 35.000 euros.