Cette tour de 17 étages devra se passer d’ascenseur pour 3 à 6 mois

L’immeuble d’habitation qui compte 80 appartements occupés est privé de ses deux ascenseurs depuis un incendie survenu fin novembre. La réparation sera très longue.

La panne d’ascenseur, c’est un petit désagrément du quotidien qui irrite dans les copropriétés . Mais lorsque l’on habite un immeuble de 17 étages, le petit désagrément se transforme en très gros problème. C’est ce qui est en train de se passer dans une tour de Firminy (Haute-Loire). Le dimanche 26 novembre, un incendie qui s’est déclaré sur place a endommagé les deux cabines d’ascenseur qui nécessitent une remise en état. Or selon le bailleur social Habitat et Métropole qui gère les lieux, ces travaux obligeront à se passer d’ascenseur durant «trois à six mois» .

La question est évidemment prise très au sérieux, comme le relate Le Progrès. Le maire de la commune et le bailleur ont d’ailleurs réuni les locataires de la tour pour tenter d’apporter quelques solutions à la galère qu’ils vivent au quotidien. La durée particulièrement importante des travaux serait justifiée selon eux par le fait que la machinerie ait également été endommagée et qu’il faille tout refaire. Pas de quoi rassurer les habitant des 80 appartements occupés dans cet immeuble qui en compte 126.

Livraisons et soins à domicile

«On va rester emprisonnés dans notre tour sans pouvoir sortir» , s’inquiète une septuagénaire interrogée par Le Progrès . Pour les cas les plus sérieux, des relogements provisoires vont être proposés sur la commune ou ailleurs. Les personnes qui ne sont pas en capacité physique de rester dans l’immeuble ont été gérées en priorité avec trois dossiers qui sont déjà quasiment réglés. Mais bon nombre des habitants envisagent de quitter définitivement les lieux depuis l’incendie, et ce d’autant plus que de gros travaux de rénovation thermique sont prévus pour 2025. D’ailleurs, le bailleur étudiera les possibilités de prise en charge des déménagements.

Et pour ceux qui restent sur place, Habitat et Métropole a noué quelques partenariats pour leur faciliter le quotidien. La livraison des courses peut être assurée, pour ceux qui ne peuvent se déplacer, par des commerçants partenaires. Même chose pour les soins ou rendez-vous médicaux voire le passage d’un ambulancier, tout pourra se faire directement à domicile. Et du point de vue financier, les locataires bénéficieront d’une prise en charge partielle de leur loyer, dont l’importance sera fonction de l’étage qu’ils occupent.

