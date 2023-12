Cette propriété de Jean Marais, conçue par l’artiste, cherche preneur

Jean Marais a lui-même supervisé et validé les plans de cette propriété qu’il a fait ériger dans l’arrière-pays niçois. Un bien mis en vente pour plus de 13 millions d’euros.

La bastide de plus de 500 mètres carrés située dans l’arrière-pays niçois nichée dans un jardin paysager de 15.000 m², a appartenu à un grand nom du cinéma français qui n’est autre que l’acteur Jean Marais. Ce dernier a séjourné dans la propriété de 1964 à 1980, avec Jean Cocteau.

Dans les années 50, Jean Marais a fait l’acquisition d’un terrain à Cabris (06) sur lequel il a fait ériger cette propriété par un architecte parisien. Le panorama exceptionnel du site avec sa vue sur mer a séduit l’acteur. « Il n’a pas apposé sa patte artistique sur la maison elle-même ni laissé d’éléments de mobilier particulier ou d’élément de décoration. Toutefois, il est tombé amoureux de l’endroit et a supervisé et validé les plans », souligne Frédéric Barth, chargé de la vente pour Côte d’Azur Sotheby’s International Realty, auprès du Figaro .

L’agent immobilier rappelle qu’il existe une photo de l’acteur en train de plonger dans la piscine de la bastide, longtemps affichée dans l’entrée du musée Jean Cocteau à Menton et une autre photo où il pose devant la piscine, arborant un tee-shirt blanc. L’espace extérieur comporte effectivement une superbe piscine au sel dont le revêtement en pierre de rivière importée de Corse est extrêmement rare. Il offre aussi un salon extérieur et une cuisine d’été avec bar et barbecue et de vastes terrasses extérieures ainsi qu’un jacuzzi. Un jardin luxuriant s’étend également sur environ 1,5 hectare. Une maison d’invité équipée d’une cuisine complète, d’un salon avec cheminée et bar et de 3 chambres spacieuses complète le bien. Pour assurer la sécurité des lieux, la propriété est également dotée d’un pavillon de gardien.

Un prix typique de l’arrière-pays niçois

L’acteur a ainsi contribué à la renommée de la Côte d’Azur, vue comme un lieu prisé par les stars. « Un certain nombre de vedettes de cinéma venaient chez Jean Marais et Jean Cocteau comme l’actrice Michèle Morgan », tient à rappeler Frédéric Barth. Le bien entièrement rénové en 2001 et composé de 10 pièces dont 7 chambres cherche preneur pour 13.700.000 euros. Preuve en est que l’arrière-pays niçois est coté même si la propriété est à 30 minutes des plages de Cannes. « C’est un prix typique de l’arrière-pays. La propriété offre une vue entièrement dégagée jusqu’à la mer, une oliveraie assez importante (300 oliviers) et un environnement privilégiée. La maison présente de très belles qualités de construction. Les prix dans l’arrière-pays sont importants, en bord de mer on serait à 20 millions d’euros, voire plus », justifie Frédéric Barth.

Une autre villa de Jean Marais était à vendre en 2019 à Marnes-la-Coquette (92) pour une somme beaucoup plus réduite: 4,05 millions d’euros. La propriété comportait également 7 chambres, une piscine et une maison de gardien.