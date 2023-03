Cette propriété californienne vous fait penser à Star Wars ou à Barbapapa?

Ce bien hors du commun est à acquérir pour presque 2 millions d’euros mais il est possible de le louer avant, pour s’assurer qu’il vous plaise.

« Une planète extraterrestre ». C’est ainsi que Coldwell Banker décrit une propriété hors-norme proposée à la vente pour quasiment 2,1 millions de dollars, soit environ 1,88 millions d’euros. Composée de plusieurs dômes arrondis érigés à partir de terre de sable excavée, elle a de quoi surprendre. Les dômes Bonita d’une superficie de 124 mètres carrés évoquent la forme arrondie des personnages de Barpapa, le film d’animation pour enfant. Pas de ligne droite et stricte chez les Barbapapa non plus qui vivent dans des maisons bulles, tout en rondeur. La maison située à Joshua Tree, en Californie, rappelle aussi à notre imaginaire collectif l’univers de science-fiction de Star Wars , de par son aspect aride et désertique. La piscine récemment construite sur le terrain avec un espace détente vient habiter ce vaste désert. Un temple offre également la possibilité de méditer.

Caméras de vidéosurveillance

On ne sait pas à quoi s’attendre une fois franchie la porte de cette maison futuriste construite en 2014. L’intérieur s’avère tout aussi intriguant avec son allure de grotte, ses 5 chambres basses de plafond et ses murs arrondis, comme l’explique la plateforme numérique The Spaces , qui s’intéresse aux innovations architecturales. Un véritable cocon qui promet douceur et réconfort. Le bien était mis en vente pour 2,12 millions de dollars le 18 janvier 2023 avant de voir son prix de vente réduit à 2,07 millions $ le 28 février, soit une baisse de 2,36 %, sans explication aucune. Une décote de 50.000 dollars qui peut valoir le coup.

Avant de faire l’acquisition de cette pépite, vous pouvez la tester en la louant via Airbnb pour 1116 dollars par nuit, soit 1052 euros environ. Un bon moyen de vérifier que la promesse d’une expérience magique est bien tenue. À noter la présence de caméras de vidéosurveillance qui ont été installées à l’entrée du bien et devant la piscine « pour la sécurité de tous » mais sans « envahir votre espace personnel ». Attention, pour toute tentative d’intervention sur les caméras, vous risquez une amende de 250 dollars, soit 235 euros.