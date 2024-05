Cette presqu’île face au Croisic verra son ancien sanatorium évoluer en hôtel et résidence locative

(Crédits photo : Wikimedia Commons - Wikineptune )

Hôtel, résidence locative mais aussi maison de répit pour aidants et aidés, conserverie et écomusée viendront remplacer l'ancien centre de soin et de rééducation de la presqu'île de Pen-Bron, en Loire-Atlantique.

C'est une réhabilitation d'un genre un peu particulier. Un ancien centre de soin et de rééducation datant du 19e siècle et vacant depuis 2017, en Loire-Atlantique (44), va être transformé. L'ancien hôpital a été contraint par l'Agence régionale de santé, ARS, de déménager en 2017. Situé au bout d'une presqu'île, sa localisation n'était pas adaptée. C'est Vinci Immobilier qui est chargé de cette métamorphose , après avoir signé une promesse de vente fin avril avec les administrateurs des Œuvres de Pen-Bron. Mais Vinci ne sera pas le seul propriétaire du centre. Le Conservatoire du littoral va hériter des près de 90 hectares de forêts et de dunes de la presqu'île afin de préserver le site de la presqu'île de Pen-Bron.

« Conscientes de l'urgence de préserver, restaurer et gérer cet espace naturel exceptionnel, les Œuvres de Pen-Bron engageront en 2024 un premier chantier de sécurisation de cette zone avec le Conservatoire du littoral [...] Ces travaux se feront sur les fonds propres des Œuvres de Pen-Bron », commente Gérard Estival, président des Œuvres de Pen-Bron. De son côté Vinci Immobilier « respectera l'histoire du site et son patrimoine bâti et naturel. Nous protégerons la presqu'île tout en permettant aux habitants de se réapproprier le site », assure Eric Boscherie, directeur régional Bretagne, Pays de la Loire de Vinci Immobilier.

Une histoire à écrire avec les habitants

Vinci ne va donc rien construire mais va supprimer 4000 mètres carrés de plancher pour apaiser la fréquentation du site de près de 20.000 m². Les 4000 m² démolis seront rendus à la nature. Des espèces locales seront plantées. Le lieu comprendra une mixité de programmes: une maison de répit aidants-aidés « pour redonner vie à un lieu marquant des activités des Œuvres de Pen-Bron qui existait avant», souligne Eric Boscherie. Ce sera une sorte de lieu de vacances pour permettre à l'aidant et à l'aidé de se ressourcer ensemble. Des espaces de jeux dédiés aux enfants seront également installés ainsi qu'une résidence locative de tourisme ouverte toute l'année avec des appartements du studio au T4.

Un hôtel aussi à destination d'une clientèle familiale et professionnelle prendre place et accueillera les vacanciers mais aussi les séminaires d'entreprises. Des hébergements pour saisonniers aussi verront le jour « pour répondre à la problématique du logement des employés sur site », explique Eric Boscherie. Un écomusée qui sensibilisera le public à la protection de la biodiversité du littoral sera également accessible sans oublier un bistrot ainsi qu'une conserverie de produits locaux en circuits courts comme du sel. De multiples possibilités donc. « L'Histoire reste encore à écrire avec les habitants qui pourront formuler leurs suggestions sur le site www.renouveau-pen-bron.fr », se réjouit le directeur régional Bretagne, Pays de la Loire de Vinci Immobilier. Une chapelle désacralisée érigée sur le site sera préservée. Des expositions pourront être organisées dans cet espace.

Le coût de la réhabilitation n'est pas encore connu mais ce sera forcément un montant très élevé. « Transformer des dortoirs d'hôpital en logements aux dernières normes environnementales cela a forcément un coût très important », reconnaît Eric Boscherie. Le permis de construire devrait être déposé d'ici un an. Les travaux devraient débuter en 2026 et la livraison devrait avoir lieu trois ans plus tard. L'architecte chargé de ce vaste chantier est celui qui a effectué le transfert des œuvres de Pen-Bron à Saint-Nazaire, Gilberto Pelligrino de l'agence PADW. Un projet qui va dans le sens du zéro artificialisation nette , imposé par la loi climat et résilience à partir de 2050 qui a pour objectif la réduction de moitié de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers d'ici 2031. Il offre une seconde vie au bâti.