Cette piscine unique produit autant d’énergie qu’elle en consomme

Une piscine à énergie positive a vu le jour il y a trois mois dans l’Isère. Une première! Comment parvenir à un tel résultat?

Qui a dit qu’une piscine était surconsommatrice d’énergie? Pas la nouvelle piscine ouverte au public située à Bourgoin-Jallieu, dans l’Isère (38), qui remplace un bassin vétuste depuis trois mois, en tout cas. Pour la première fois en France, une piscine est à énergie positive, autrement dit elle produit autant qu’elle consomme. « Cette piscine consomme trois fois moins qu’une piscine ancienne. Pour arriver à ce niveau de performance, on récupère l’énergie dégagée par une usine d’incinération, plutôt que de la laisser partir dans l’environnement. La piscine est en effet branchée à cette usine pour récupérer la chaleur », explique Jean-Luc Calligaro , associé fondateur du cabinet PO&PO architectes , qui a livré une trentaine de centres aquatiques en 25 ans.

Ce bassin unique de 8 couloirs et d’une capacité d’accueil de 450 personnes a obtenu la certification Bepos, un label pour les bâtiments à énergie positive. Une grande première pour une piscine. Ce type de construction n’étant pas soumise à la réglementation thermique, elle n’est normalement pas éligible au label Bepos. « On a fait la chasse aux pourcentages pas cherchés habituellement pour obtenir cette certification », précise Jean Luc Calligaro. Le cabinet d’architectes a réussi un tour de force en atteignant un objectif de performance énergétique autour de 2200 KWhep/m²/ an (kilowatt/heure d’énergie primaire) alors qu’une piscine construite récemment se situe plus aux alentours de 2800 KWhep/m²/ an et les piscines plus anciennes au-delà de 7000.

Un unique bassin qui s’adapte aux activités

Pour parvenir à cet objectif, le bassin orienté vers l’apprentissage de la natation et la pratique sportive à l’attention du grand public et des associations a été plus isolé que des piscines plus traditionnelles, disposant ainsi d’une enveloppe plus importante qu’une piscine classique. « On a placé une couverture chauffante dans le bassin intérieur et la nuit, lorsque la piscine est inutilisée, ce dispositif limite l’évaporation d’eau du bassin (-60%) pour garder la chaleur », se souvient Jean-Luc Calligaro. Ainsi, cet outil génère à lui seul une économie de 30% sur les besoins de chaleur du projet. Des panneaux photovoltaïques ont été installés en toiture et sur le parking de manière à produire de l’énergie solaire, soit une installation de plus de 600 m², couvrant plus d’un tiers de ses consommations électriques.

Un fond modulable a aussi été installé pour régler la profondeur du bassin en fonction des activités pratiquées. Ainsi, il n’existe pas de bassin spécifique pour des activités d’aquagym ou pour les bébés nageurs. « On n’aurait pas pu atteindre de tels niveaux de performance énergétique avec deux bassins dont un dédié à l’aquagym avec une température souvent plus élevée », assure le cofondateur de PO&PO architectes. Quatre couloirs peuvent être dédiés pour les clubs de bébés nageurs en faisant remonter le fond du bassin et 4 autres lignes pour l’aquagym, par exemple. Le fond étant en effet mobile sur la moitié du bassin, il peut remonter ou descendre à souhait. La piscine est également fermée deux mois l’été, pendant les vacances scolaires, ce qui permet aussi de faire des économies d’énergie , « une piscine étant rentable quand elle est fermée », s’amuse Jean Luc Calligaro.

Mais toutes ces installations ont un coût. L’enveloppe allouée aux travaux est de 8,8 millions d’euros hors taxes. « Si on créait une piscine classique, le budget serait plutôt d’1,5 million environ. Comme on utilise plus de matériaux pour isoler même les parois des bassins, le prix est plus é levé », justifie-t-il. Malgré un tarif de départ important, le gain en termes d’économies d’énergie n’est pas négligeable. L’énergie représente 50% du coût d’une piscine. Or, ici ce coût va être réduit de 50%. À voir ce qui pèse plus dans la balance, coût de construction ou économies d’énergie.