Cette maison de maître sera démolie pour devenir un parking, à Nogent-sur-Marne

La bâtisse fissurée, propriété publique, va être rasée pour faire place à un parking. La commune souhaitait pourtant la rénover pour y installer des logements.

Bientôt, en lieu et place d’une imposante maison de maître du 20e siècle en briques rouges, s’élèveront un parking et un jardin, à Nogent-sur-Marne, dans le Val-de-Marne (94). C’est un adieu à un pan du patrimoine de la commune. Une hérésie pour le maire DVD, Jacques Jean Paul Martin: « C’est une partie de l’histoire et du patrimoine de la ville qui s’en va. » Même l’Architecte des Bâtiments de France a attesté de la valeur patrimoniale du site et s’est prononcé contre la démolition de la bâtisse.

Il est vrai que la propriété est fragile. Elle est supportée depuis plus de 15 ans par des étais. Elle est située sur un sol argilo-calcaire instable ce qui a entraîné des fissures. La maison menaçait d’ailleurs de s’effondrer mais l’édile avait mandaté un bureau d’étude spécialisé qui a conclu que la maison pouvait être stabilisée. C’était sans compter le coût des travaux, évalué à 150.000 voire 180.000 euros, un prix trop élevé pour la Protection judiciaire de la jeunesse, propriétaire de la maison depuis 1961. Désaffectés depuis des années, les lieux n’accueillent plus de foyer pour mineurs délinquants puisque ce dernier a été déplacé dans un bâtiment annexe au fond du terrain. La maison a par la suite servi de lieu administratif mais elle est entièrement vide aujourd’hui.

Un permis d’aménager délivré

L’élu de Nogent pensait pourtant avoir trouvé la solution: préempter le bien pour financer les travaux de rénovation, sans que l’État n’ait besoin de mettre la main à la poche. Il prévoyait d’y installer des logements sociaux mais la Protection judiciaire de la jeunesse a refusé cette fois encore. « J’ai donné un avis défavorable à la démolition. Mais l’État est maître de son foncier. Ce n’est que par élégance qu’on demande l’avis du maire », tacle Jacques Jean-Paul Martin auprès d’ Actu.fr .

La préfecture du Val-de-Marne a accordé à la Protection judiciaire de la jeunesse un permis d’aménager au nom de l’État en octobre 2020. La propriété va donc disparaître du paysage. À sa place, sept places de parking et un jardin seront visibles. La date des travaux n’est pas encore connue mais la démolition de la maison est bien actée .